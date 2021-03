GRETINA A SUA INSAPUTA - LA THUNBERG NON SI CAPACITA ANCORA DI COME SIA DIVENTATA FAMOSA: "ERO SOLO LA COSA GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO. UNA COSA TIRA L'ALTRA E POI È ANDATA FUORI CONTROLLO" - PERÒ ANCHE LEI, COME TUTTI, CI STA PRENDENDO GUSTO: "NON SO QUANTO DURERÀ, MA QUANDO L'ATTENZIONE SU DI ME SPARIRÀ SARÀ DIFFICILE. QUI IN SVEZIA NESSUNO MI GUARDA NEMMENO, APPENA VADO IN UN ALTRO PAESE NON POSSO CAMMINARE PER STRADA SENZA CHE LA GENTE MI FERMI..."