FLASH - MAURIZIO MASSARI VA A FARE L'AMBASCIATORE ALL'ONU A NEW YORK. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA NOMINA CI SARÀ A MAGGIO. LASCIA BRUXELLES IL 18 APRILE-
FLASH - MAURIZIO MASSARI VA A FARE L'AMBASCIATORE ALL'ONU A NEW YORK. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA NOMINA CI SARÀ A MAGGIO. LASCIA BRUXELLES IL 18 APRILE-
ANCHE SE SIETE DI SINISTRA, QUESTA NOTIZIA NON PUÒ NON PREOCCUPARVI – FACEBOOK E INSTAGRAM CANCELLANO L’INTERVISTA DI TRUMP ALLA NUORA LARA IN CUI ANNUNCIA CHE SI CANDIDERÀ ALLA PRESIDENZA USA NEL 2024 – “BIDEN? QUANDO È CADUTO SULLA SCALA NON SAPEVA DOVE DIAVOLO FOSSE” – VIDEO
GRETINA A SUA INSAPUTA - LA THUNBERG NON SI CAPACITA ANCORA DI COME SIA DIVENTATA FAMOSA: "ERO SOLO LA COSA GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO. UNA COSA TIRA L'ALTRA E POI È ANDATA FUORI CONTROLLO" - PERÒ ANCHE LEI, COME TUTTI, CI STA PRENDENDO GUSTO: "NON SO QUANTO DURERÀ, MA QUANDO L'ATTENZIONE SU DI ME SPARIRÀ SARÀ DIFFICILE. QUI IN SVEZIA NESSUNO MI GUARDA NEMMENO, APPENA VADO IN UN ALTRO PAESE NON POSSO CAMMINARE PER STRADA SENZA CHE LA GENTE MI FERMI..."
TONNO PALAMARA SI SENTE IN UNA SCATOLETTA DI FERRO - MOLTE DELLE PERSONE CHE HANNO TRAMATO CON LUI E CHE SONO RIMASTE "IMPIGLIATE" NELLE INTERCETTAZIONI SONO VICINE AL QUIRINALE - PALAMARA VUOLE LA TESTA DI PIGNATONE E SE NON LA OTTIENE PUNTA PIU' IN ALTO, VERSO LA "FILIERA SICULA" - L'UNICA RIFORMA POSSIBILE DEL CMS? IL SORTEGGIO DEI TOGATI - NON SOLO GRATTERI: ANCHE PAOLO IELO IN CORSA PER LA PROCURA DI MILANO. ENTRAMBI HANNO MOLTE CARTE DA GIOCARE…
I TORMENTI DI CONTE – MENTRE GRILLO SI SPENDE AL TELEFONO PER QUIETARE I BIG DELLA NOMENKLATURA, DOMANI L'EX PREMIER FARÀ DUE PRECISAZIONI SUL DOPPIO MANDATO DURANTE LA VIDEOCONFERENZA CON GLI ELETTI 5STELLE. PRIMO: ESISTONO DELLE REGOLE E VANNO RISPETTATE. SECONDO: NON ESSERE ELETTI IN PARLAMENTO NON SIGNIFICA SMETTERE DI FARE POLITICA – MA NELLA TESTA CATRAMATA, L’EX PREMIER FRULLA BEN ALTRO: AGLI AMICI HA DETTO DI PERCEPIRE "TRAME OSCURE" CONTRO DI LUI. A COSA SI RIFERIVA?
LA NATURALE SCONCLUSIONE DELLE COSE - ““LA REPUBBLICA” SI BEA DEL FRIZZANTE MONDO TECNOLOGICO DI OGGI, E DIMENTICA I DUE DIOSCURI CULTURALI DI SCALFARI: UGO LA MALFA, CHE VATICINAVA CONSUMISMO E INFLAZIONE LEGATI ALL’ARRIVO DELLA TV A COLORI E DI ENRICO BERLINGUER CHE TROVAVA NELLA POETICA DELL’AUSTERITÀ L’ESORCISMO ALLA MODERNITÀ. INVECE FURONO I SOCIALISTI, TRA FINANZIAMENTI LECITI E ILLECITI, A RIVOLUZIONARE CULTURALMENTE UN PAESE INCAGLIATO NELLA PEGGIOR SFIDUCIA VERSO IL SUO FUTURO’’