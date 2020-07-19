FLASH! - MERKEL CHIEDE A CONTE ALTRI GIORNI PER TRATTARE. IL POVERINO CON LA POCHETTE PENSA INVECE CHE SI DEBBA TRATTARE AD OLTRANZA OGGI E NON CEDERE ALL’OLANDA. MERKEL NE PARLA CON MACRON...-
FLASH! - MERKEL CHIEDE A CONTE ALTRI GIORNI PER TRATTARE. IL POVERINO CON LA POCHETTE PENSA INVECE CHE SI DEBBA TRATTARE AD OLTRANZA OGGI E NON CEDERE ALL’OLANDA. MERKEL NE PARLA CON MACRON...-
EUROPA DA "RECOVERY" - SI TRATTA AD OLTRANZA: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO MICHEL TESSE LA TELA. INCONTRO TRA I PAESI DEL SUD E I FRUGALI – IL PREMIER AUSTRIACO KURZ: 'ACCORDO POSSIBILE CON L'IMPEGNO DI TUTTI' – TOGLIETE TWITTER AL CONTE-CASALINO: “DA UNA PARTE LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI PAESI CHE DIFENDONO LE ISTITUZIONI EUROPEE E DALL’ALTRA POCHI PAESI, DETTI “FRUGALI”…
MA CONTE PENSA CHE IN EUROPA ABBIANO TUTTI L'ANELLO AL NASO? IL BONUS PER I MONOPATTINI LO VEDONO ANCHE A BRUXELLES – "GIUSEPPI" HA PERSO SU TUTTA LA LINEA. E’ LUI CHE, CON LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICA DEL SUO GOVERNO, SI È MESSO IN POSIZIONE NEGOZIALE SFAVOREVOLE. MENTRE DA UNA PARTE CHIEDE AIUTO ALL' UE DALL' ALTRO SPENDE E SPANDE PER NAZIONALIZZARE LE AZIENDE, DA AUTOSTRADE AD ALITALIA ED ILVA...
L’ITALIA AL TEMPO DEL COVID: DOPO 5 MESI ZERO MORTI PER IN LOMBARDIA MENTRE NEL LAZIO L’ASSESSORE D’AMATO LANCIA UN APPELLO: "USATE LA MASCHERINA O SI DOVRA’ RICHIUDERE" - IN ITALIA TRE DECESSI, 218 NUOVI POSITIVI. IL LAZIO COME LA CATALOGNA? ALTRI 17 CASI DI COVID (DI CUI 10 DI IMPORTAZIONE)...
LA CRISI SIAMO (ANCHE) NOI – MATTIA FELTRI: "I DATI DELL'ITALIA SONO IMPIETOSI NEL CONFRONTO EUROPEO. EPPURE SIAMO LÌ ANCORA AL CONSIGLIO UE A BATTERE CASSA CON LA SPOCCHIA DI CHI SI RITIENE BELLO E INDISPENSABILE, INDISPONIBILI A DISCUTERE CON CHI CHIEDE COME SPENDEREMO DENARI CONCESSI A INTERESSI COSÌ FUORI MERCATO DA RISULTARE RIDICOLI. È COME SE UNO DI NOI, CON UN ROSSO PAUROSO IN BANCA, AVESSE OTTENUTO UN ULTERIORE PRESTITO E TUTTAVIA CONTINUASSE A NON GUADAGNARE. QUALE BANCA MAI CI ALLUNGHEREBBE UN SOLO QUATTRINO IN PIÙ?"
“RUTTE MI ODIA” – DURISSIMO J’ACCUSE DI ORBÁN NEI CONFRONTI DEL PREMIER OLANDESE: "SE L'INTESA NON SI FA È PER COLPA SUA. È LUI CHE HA INIZIATO QUESTA FACCENDA. L'OLANDESE È IL VERO RESPONSABILE PER TUTTO IL CAOS DI IERI" - POI HA ACCUSATO RUTTE DI VOLER PUNIRE L'UNGHERIA: "CI STA ATTACCANDO DURAMENTE E HA FATTO CAPIRE CHE VISTO CHE, A SUO AVVISO, NON RISPETTIAMO LO STATO DI DIRITTO DOBBIAMO ESSERE PUNITI FINANZIARIAMENTE..."