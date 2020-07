MA CONTE PENSA CHE IN EUROPA ABBIANO TUTTI L'ANELLO AL NASO? IL BONUS PER I MONOPATTINI LO VEDONO ANCHE A BRUXELLES – "GIUSEPPI" HA PERSO SU TUTTA LA LINEA. E’ LUI CHE, CON LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICA DEL SUO GOVERNO, SI È MESSO IN POSIZIONE NEGOZIALE SFAVOREVOLE. MENTRE DA UNA PARTE CHIEDE AIUTO ALL' UE DALL' ALTRO SPENDE E SPANDE PER NAZIONALIZZARE LE AZIENDE, DA AUTOSTRADE AD ALITALIA ED ILVA...