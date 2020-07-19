FLASH! - MERKEL CHIEDE A CONTE ALTRI GIORNI PER TRATTARE. IL POVERINO CON LA POCHETTE PENSA INVECE CHE SI DEBBA TRATTARE AD OLTRANZA OGGI E NON CEDERE ALL’OLANDA. MERKEL NE PARLA CON MACRON...

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LA CRISI SIAMO (ANCHE) NOI – MATTIA FELTRI: "I DATI DELL'ITALIA SONO IMPIETOSI NEL CONFRONTO EUROPEO. EPPURE SIAMO LÌ ANCORA AL CONSIGLIO UE A BATTERE CASSA CON LA SPOCCHIA DI CHI SI RITIENE BELLO E INDISPENSABILE, INDISPONIBILI A DISCUTERE CON CHI CHIEDE COME SPENDEREMO DENARI CONCESSI A INTERESSI COSÌ FUORI MERCATO DA RISULTARE RIDICOLI. È COME SE UNO DI NOI, CON UN ROSSO PAUROSO IN BANCA, AVESSE OTTENUTO UN ULTERIORE PRESTITO E TUTTAVIA CONTINUASSE A NON GUADAGNARE. QUALE BANCA MAI CI ALLUNGHEREBBE UN SOLO QUATTRINO IN PIÙ?"