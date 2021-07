8 lug 2021 19:07

FLASH! - IL MINISTRO PATUANELLI, IN QUOTA CONTE, HA FATTO PRESENTE A MARIO DRAGHI CHE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DELLA CARTABIA, IL M5S VALUTA L'ASTENSIONE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI. DOPO AVER SOTTOLINEATO CHE LA RIFORMA E' ALLA BASE DEL RECOVERY PLAN DELL'UNIONE EUROPEA, IL PREMIER HA SIBILATO A PATUANELLI: "SE VI ASTENETE, ME NE RICORDERO'..."