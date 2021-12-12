FLASH! - IL MINISTRO DEL TESORO DANIELE FRANCO HA CHIESTO ALL'ATTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO DI MONTE DEI PASCHI DI SIENA, GUIDO BASTIANINI, DI FARE UN PASSO INDIETRO...-
FLASH! - IL MINISTRO DEL TESORO DANIELE FRANCO HA CHIESTO ALL'ATTUALE AMMINISTRATORE DELEGATO DI MONTE DEI PASCHI DI SIENA, GUIDO BASTIANINI, DI FARE UN PASSO INDIETRO...-
NON TEMO IL BERLUSCONI FUORI DA ME MA QUELLO DENTRO DI ME - DAGO: “E’ DURA AMMETTERE CHE UN PERON CON I TACCHETTI, UN FABBRICANTE DI MILIARDI CHE HA SVUOTATO IL CERVELLO DEGLI ITALIANI CON QUIZ E INDOVINELLI, UN BIGNÉ IN DOPPIOPETTO SEMPRE TRUCCATO, CON CINQUE FIGLI E DUE MOGLI, CHE NE HA COMBINATE DI COTTE E DI CRUDE, SIA DOPO DRAGHI IL PREFERITO DAGLI ITALIANI PER IL QUIRINALE. PERCHÉ UN PAESE DA OLTRE VENT’ANNI HA PERSO LA TESTA PER UN MILIARDARIO DONNAIOLO CHE ALL’ETICA DELLE ISTITUZIONI HA SEMPRE PREFERITA LA COTICA DEI PROPRI AFFARI? PERCHÉ DENTRO DI NOI C’È IL FOLLE INCONFESSABILE DESIDERIO DI ESSERE UN BERLUSCONI…”
“PER ME OGNI RAPPORTO POLITICO O POSSIBILITÀ DI ALLEANZA CON IL PD È FINITO” - SPERNACCHIATO DAI DEM, CHE HANNO RIGETTATO LA RICHIESTA DI CANDIDATURA “CONDIVISA” ALLE SUPPLETIVE A ROMA, CARLO CALENDA METTE IL BRONCIO A ENRICO LETTA: “DECIDE SEMPRE E SOLO BETTINI. COSTRUIREMO UN TERZO POLO FUORI DALL'ALLEANZA CON IL CENTROSINISTRA” - E SE SALVINI PENSA DI CANDIDARE SIMONETTA MATONE, TRA I GRILLINI C’E’ LA PAZZA IDEA DI LANCIARE VIRGINIA RAGGI…
DALLO STATO DI EMERGENZA ALLA CONVIVENZA CON IL VIRUS - DRAGHI STA PENSANDO DI SPOSTARE LA STRUTTURA COMMISSARIALE GUIDATA DAL GENERALE FIGLIUOLO SOTTO LA PROTEZIONE CIVILE, CON PIENI POTERI IN CAMPO AMMINISTRATIVO E NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI - LE MISURE STRAORDINARIE SARANNO RICONDOTTE ALL'ORDINARIO, ANCHE GRAZIE A UN MAGGIOR PESO DEL MINISTERO DELLA SALUTE - FIGLIUOLO SARA' NOMINATO AL VERTICE DEL COMANDO OPERATIVO INTERFORZE...
COME FANNO BIDEN E PUTIN A PARLARE SU ZOOM SENZA CORRERE IL RISCHIO DI VENIRE SPIATI DA UN SERVIZIO SEGRETO ESTERO? - LARRY PFEIFFER, DIRETTORE DELLA “SITUATION ROOM” DURANTE L’AMMINISTRAZIONE OBAMA: “LA CASA BIANCA HA UNA REGOLA NON SCRITTA: NON REGISTRARE LE TELEFONATE CHE SI TENGONO NELLA SITUATION ROOM”, MA C’È UNA TRASCRIZIONE VERBALE, CHE CONSENTE AI PRESENTI DI DISSOCIARSI DA QUANTO RIPORTATO SE DOVESSE DIVENTARE DI DOMINIO PUBBLICO…
IL PIANO PER IL “GOLPE” NEGLI STATI UNITI, CHE E’ ARRIVATO ALLA CASA BIANCA NEI GIORNI DELL’ASSALTO A CAPITOL HILL, PUNTAVA A IMPEDIRE LA CERTIFICAZIONE DELLA VITTORIA ELETTORALE DI JOE BIDEN, DICHIARARE LO STATO DI EMERGENZA E PROLUNGARE LA PRESIDENZA DI TRUMP - IL DOCUMENTO, ARRIVATO VIA E-MAIL ALL'EX CAPO DI GABINETTO DI TRUMP MARK MEADOWS, RIPRENDEVA LE TEORIE FORMULATE DALL'IMPRENDITORE TEXANO JOVAN HUTTON PULITZER E DALL'EX COLONNELLO PHIL WALDRON...