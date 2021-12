NON TEMO IL BERLUSCONI FUORI DA ME MA QUELLO DENTRO DI ME - DAGO: “E’ DURA AMMETTERE CHE UN PERON CON I TACCHETTI, UN FABBRICANTE DI MILIARDI CHE HA SVUOTATO IL CERVELLO DEGLI ITALIANI CON QUIZ E INDOVINELLI, UN BIGNÉ IN DOPPIOPETTO SEMPRE TRUCCATO, CON CINQUE FIGLI E DUE MOGLI, CHE NE HA COMBINATE DI COTTE E DI CRUDE, SIA DOPO DRAGHI IL PREFERITO DAGLI ITALIANI PER IL QUIRINALE. PERCHÉ UN PAESE DA OLTRE VENT’ANNI HA PERSO LA TESTA PER UN MILIARDARIO DONNAIOLO CHE ALL’ETICA DELLE ISTITUZIONI HA SEMPRE PREFERITA LA COTICA DEI PROPRI AFFARI? PERCHÉ DENTRO DI NOI C’È IL FOLLE INCONFESSABILE DESIDERIO DI ESSERE UN BERLUSCONI…”