QUANTO GODE MATTIA FELTRI PER LA SCONFITTA DI VIRGINIA RAGGI! "CINQUE ANNI FA GRILLO CHIEDEVA ALLA GENTE ONESTA LA FORZA DI DISINFESTARE LA CITTÀ, DI MAIO INVITAVA I CITTADINI A CONSEGNARGLI NOTIZIE DI STAMPO MAFIOSO IN BUSTA CHIUSA, E IN CAMBIO DELL'ANONIMATO, DI BATTISTA ESORTAVA LE PERSONE PERBENE A MANDARGLI DELAZIONI VIA MAIL, CHÉ CI AVREBBE PENSATO LUI A RIPULIRE LA "REPUBBLICA FILOMAFIOSA". MA PER FORTUNA LA MAFIA NON SI ERA IMPADRONITA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ERA UNA COLOSSALE CALUNNIA. INTANTO SOTTO QUEL CIELO CATTIVO, A LIBERARCI DAI PADRINI ERA STATA ELETTA VIRGINIA RAGGI…"