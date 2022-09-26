https://t.co/6VEohihGK9 pic.twitter.com/fgDCEwPkXw— Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) September 26, 2022
FLASH! - A NAPOLI UN ELETTORE HA LASCIATO MERDA NELLA SCHEDA ELETTORALE - NEL SEGRETO DELLA CABINA UN ELETTORE INDECISO SI È "LIBERATO" IMITANDO LA FAMOSA SCENA DEL VOTO IN "FANTOZZI SUBISCE ANCORA" - MA COME DIAVOLO HA FATTO? SE L'È PORTATA DA CASA O HA OPERATO DIRETTAMENTE SUL POSTO? - VIDEO-
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LA RIVINCITA DEL CAMALE-CONTE, IL PERONISTA DI VOLTURARA APPULA – IN 60 GIORNI DI CAMPAGNA ELETTORALE, TRA LE RISATE PREMATURE DEL PD, CONTE HA DIMOSTRATO A LETTA CHE HA SBAGLIATO A TRATTARLO DA REIETTO – HA ABBRACCIATO I TONI POPULISTI, HA TROVATO IL SUO REGNO AL SUD E ADESSO PUO' LIQUIDARE GRILLO – E SE LANCIASSE UN'OPA SULLA SINISTRA USCITA A PEZZI DAL VOTO?