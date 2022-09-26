FLASH! - A NAPOLI UN ELETTORE HA LASCIATO MERDA NELLA SCHEDA ELETTORALE - NEL SEGRETO DELLA CABINA UN ELETTORE INDECISO SI È "LIBERATO" IMITANDO LA FAMOSA SCENA DEL VOTO IN "FANTOZZI SUBISCE ANCORA" - MA COME DIAVOLO HA FATTO? SE L'È PORTATA DA CASA O HA OPERATO DIRETTAMENTE SUL POSTO? - VIDEO

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