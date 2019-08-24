Foto da https://it-it.facebook.com/ParmaNonLoSa/
FLASH! DIBBA A MOLLO! LE FOTO DEL CHE GUEVARA DI ROMA NORD CHE SVACCANZA IN GRECIA, A LIMENI, TRA BAGNI DI SOLE, NUOTATE E QUELLA INSOLITA CRISI CHE LO HA TRAVOLTO NELL’AZZURRO MARE D'AGOSTO...-
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“A SALVINI CONSIGLIO DI RITIRARSI DALLA POLITICA"- IN UNA DIRETTA FACEBOOK CIRIACO DE MITA BENEDICE L’ACCORDO PD-M5S E ROTTAMA IL LEADER LEGHISTA: "HA PASSATO UN ANNO E MEZZO AD ANDARE IN GIRO INVECE DI STARE AL MINISTERO. LA POLITICA È PENSIERO E NON PROMESSE E VOLGARITA’" - LA REPLICA DEL ‘CAPITONE’: “SE DE MITA MI ATTACCA, VUOL DIRE CHE HO LAVORATO BENE!”
CONTE 2, LA VENDETTA! "LA STAGIONE CON LA LEGA E' CHIUSA, NON SI RIAPRIRÀ” – IL PREMIER USCENTE CHIUDE ALL’IPOTESI DI NUOVO ACCORDO CON SALVINI E SULLE PROVE DI INTESA M5s-PD DICE: “IL MIO BIS? NON È QUESTIONE DI PERSONE MA DI PROGRAMMI"
IL FONDO URSULA – LA PRIMA MOSSA DELLA PROSSIMA PRESIDENTE DELL’UE (CHE ENTRERA’ IN CARICA IL 1°NOVEMBRE)? UN FONDO SOVRANO CON 100 MILIARDI DI DOTE PER CONTRASTARE I COLOSSI USA E CINESI - L' INDISCREZIONE DEL "FT" MA BRUXELLES PER ORA NON CONFERMA -INTANTO LA VON DER LEYEN ASSICURA CHE “RIDISEGNERÀ L'ECONOMIA EUROPEA E RILANCERÀ I PIANI DI POLITICA INDUSTRIALE”
“IL GOVERNO? FINIVA SEMPRE IN IMPASSE. CON QUEL METODO DI LAVORO NON SI POTEVA ANDARE AVANTI” – GIORGETTI A RIMINI DIFENDE LA SCELTA DI SALVINI DI INNESCARE LA CRISI: “QUANDO FAI 9 ORE DI CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E CHIUDI IL VERBALE SENZA AVER CONCLUSO NIENTE, TI CHIEDI SE IL METODO È POSITIVO PER IL PAESE…” – E POI SOTTOLINEA "L'INESPERIENZA" DI MOLTISSIMI MINISTRI LEGA E 5STELLE - VIDEO
COME SI METTE ORA ZINGARETTI? UNA QUOTA CONSISTENTE DEL PD (NON SOLO RENZI E I SUOI SODALI) GLI CHIEDE DI NON ESCLUDERE L’IPOTESI CONTE - IL SENATORE CERNO: “CHI PARLA DI BIS SBAGLIA. COME FU PER DE GASPERI SAREBBE UN CONTE DUE, UNA NUOVA STAGIONE POLITICA” - PER L’AVVOCATO ARRIVA L’ENDORSEMENT DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO DONALD TUSK: “SU DI LUI POSSO DIRE SOLO COSE POSITIVE”