COME SI METTE ORA ZINGARETTI? UNA QUOTA CONSISTENTE DEL PD (NON SOLO RENZI E I SUOI SODALI) GLI CHIEDE DI NON ESCLUDERE L’IPOTESI CONTE - IL SENATORE CERNO: “CHI PARLA DI BIS SBAGLIA. COME FU PER DE GASPERI SAREBBE UN CONTE DUE, UNA NUOVA STAGIONE POLITICA” - PER L’AVVOCATO ARRIVA L’ENDORSEMENT DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO DONALD TUSK: “SU DI LUI POSSO DIRE SOLO COSE POSITIVE”