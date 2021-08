VIENI A INTASCARE IN PUGLIA - RISPUNTA L'INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE PER ASSESSORI E CONSIGLIERI REGIONALI NELLA REGIONE DI EMILIANO: L’ASSEGNO DI FINE MANDATO, ABOLITO NEL 2012, NON SOLO RICICCIA, MA SARÀ RETROATTIVO A PARTIRE DAL 2013. IN DUE PAROLE NESSUNO PERDERÀ UN CENTESIMO. MA QUANTO INTASCHERANNO ASSESSORI E CONSIGLIERI? CIRCA 35MILA E 500 EURO PRO CAPITE UNA VOLTA TERMINATA LA LEGISLATURA. UN’OPERAZIONE CHE COSTERÀ IN TOTALE CIRCA 9 MILIONI DI EURO PER CINQUE ANNI…