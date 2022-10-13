FLASH! – ALDO CAZZULLO: “LA RUSSA È IL VERO EREDE DI ALMIRANTE, CHE VENIVA DA UNA FAMIGLIA DI ATTORI: ISTRIONE, SEDUTTIVO, SIMPATICO (COME SI È VISTO OGGI NEL VOTO SEGRETO). UN GIORNO, CREDENDO DI OFFENDERLO, GLI URLARONO: ‘FASCISTA!’. LUI RISPOSE, PRONTISSIMO: ‘ADULATORI!’”-
UNA REPUBBLICA FONDATA SU PIERFURBY: PER CASINI E' L'UNDICESIMO RITORNO IN PARLAMENTO - IL SUO "ESORDIO" RISALE AL 1983, QUANDO GORBACIOV DOVEVA ANCORA ARRIVARE ALLA GUIDA DELL'UNIONE SOVIETICA - IL SUO PRIMO VICINO DI BANCO E' STATO SERGIO MATTARELLA: “CERTO, GUARDANDOLO OGGI, A COM’È DIVENTATO EMPATICO, MI CAPITA DI DIRGLI CHE LA 'GRAZIA DI STATO' ESISTE, ECCOME. ERA COSÌ TACITURNO…” – IL VIDEO STRACULT CON RENZI E FRANCESCHINI
È UFFICIALE: LORENZO FONTANA È IL CANDIDATO DELLA LEGA PER LA PRESIDENZA DELLA CAMERA – SALVINI ANNUNCIA CHE RICCARDO MOLINARI RIMARRÀ CAPOGRUPPO A MONTECITORIO, “RUOLO PER ME POLITICAMENTE PIÙ RILEVANTE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI”. MOLINARI È A PROCESSO PER FALSO NEL CASO DELLE LISTE ELETTORALI DI MONCALIERI, MEGLIO NON RISCHIARE – INTANTO È ARRIVATA LA FUMATA NERA ANCHE ALLA TERZA VOTAZIONE. DOMANI ALLE 10,30 LA QUARTA: BASTERÀ LA MAGGIORANZA ASSOLUTA E NON PIÙ I 2/3"
“OGGI FORZA ITALIA CERTIFICA LA SUA IRRILEVANZA POLITICA” – ANDREA RUGGIERI, EX PARLAMENTARE AZZURRO (E EX DI ANNA FALCHI): “CREDO CHE BERLUSCONI ABBIA VOTATO SCHEDA BIANCA, VISTO CHE È RIMASTO UN SECONDO DENTRO” – “VOGLIO MOLTO BENE A SILVIO E SONO UN PO’ DELUSO. AVEVO AVUTO LA RASSICURAZIONE CHE SAREI STATO CANDIDATO, BLINDATO, E INVECE...CREDO DI NON ESSER MOLTO SIMPATICO A TAJANI, BARELLI E LA FASCINA…”