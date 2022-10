È UFFICIALE: LORENZO FONTANA È IL CANDIDATO DELLA LEGA PER LA PRESIDENZA DELLA CAMERA – SALVINI ANNUNCIA CHE RICCARDO MOLINARI RIMARRÀ CAPOGRUPPO A MONTECITORIO, “RUOLO PER ME POLITICAMENTE PIÙ RILEVANTE PER I PROSSIMI CINQUE ANNI”. MOLINARI È A PROCESSO PER FALSO NEL CASO DELLE LISTE ELETTORALI DI MONCALIERI, MEGLIO NON RISCHIARE – INTANTO È ARRIVATA LA FUMATA NERA ANCHE ALLA TERZA VOTAZIONE. DOMANI ALLE 10,30 LA QUARTA: BASTERÀ LA MAGGIORANZA ASSOLUTA E NON PIÙ I 2/3"