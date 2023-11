FLASH! – AMADEUS ANNUNCIA AL TG1 LE CO-CONDUTTRICI DELL’EDIZIONE 2024 DI SANREMO: GIORGIA, TERESA MANNINO E LORELLA CUCCARINI. PER LA SERATA FINALE CI SARÀ FIORELLO...

(ANSA) - Giorgia nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio, Teresa Mannino giovedì 8 e Lorella Cuccarini venerdì 9, sono le co-conduttrici di Sanremo 2024. L'annuncio in diretta al Tg1, con Amadeus in studio e Fiorello in collegamento dal Foro Italico, dove le co-conduttrici sono arrivate in tre van. (ANSA).

(ANSA) - Fiorello co-condurrà con Amadeus la serata finale di Sanremo 2024: L'annuncio di Amadeus in diretta al Tg1.

