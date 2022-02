15 feb 2022 16:52

FLASH! – BONOMI, MA COME GLI È VENUTO IN MENTE? È VERO CHE STA CERCANDO UN NUOVO LAVORO, VISTO CHE DIFFICILMENTE SARÀ CONFERMATO A VIALE DELL’ASTRONOMIA, MA FARSI PRENDERE A CALCI DA PROPRI ASSOCIATI (LE PRINCIPALI SOCIETÀ DI CALCIO SONO SOCIE DI CONFINDUSTRIA), COME È SUCCESSO OGGI ALL’ASSEMBLEA DELLA LEGA A NON È DAVVERO IL MASSIMO. UNA FIGURA ALLA CASELLATI E COME LEI (CHE PERALTRO HA FATTO FINTA DI NIENTE) DOVREBBE TRARNE LE CONSEGUENZE: OVVERO, DIMETTERSI…