FLASH! – UN BUGNO NELLO SPAZIO. OLTRE CHE IN STM, IL MINISTRO TRIA AVREBBE INDICATO FORMALMENTE IL NOME DELLA SUA CONSIGLIERA CLAUDIA BUGNO ANCHE PER IL CDA DELL’ASI (AGENZIA SPAZIALE ITALIANA)…

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