FLASH! – CANDELA-TWEET: “IL FAMOSO CONDUTTORE PINO INSEGNO È STATO RICEVUTO QUALCHE GIORNO FA A PALAZZO CHIGI. L'INCONTRO È DURATO CIRCA MEZZ'ORA. (FONTE AGENZIA NOVA)”

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politica

HANNO FATTO LA FESTA A BORIS JOHNSON - DAVANTI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CHE INDAGA SUL “PARTYGATE” A DOWNING STREET DURANTE IL COVID, L'EX PREMIER BRITANNICO HA BALBETTATO E SI È GIUSTIFICATO DICENDO CHE “LE BEVUTE IN UFFICIO SERVIVANO PER FARE SQUADRA”. DOPO 3 ORE DI INTERROGATORIO, HA SBOTTATO: “SONO ASSOLUTE STUPIDAGGINI, NON AVETE PROVE” – LA COMMISSIONE EMETTERÀ IL VERDETTO A MAGGIO: SE COLPEVOLE, JOHNSON SARÀ SOSPESO DAL PARLAMENTO. IN QUEL CASO, ADDIO SOGNI DI TORNARE AL POTERE… – VIDEO