HANNO FATTO LA FESTA A BORIS JOHNSON - DAVANTI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CHE INDAGA SUL “PARTYGATE” A DOWNING STREET DURANTE IL COVID, L'EX PREMIER BRITANNICO HA BALBETTATO E SI È GIUSTIFICATO DICENDO CHE “LE BEVUTE IN UFFICIO SERVIVANO PER FARE SQUADRA”. DOPO 3 ORE DI INTERROGATORIO, HA SBOTTATO: “SONO ASSOLUTE STUPIDAGGINI, NON AVETE PROVE” – LA COMMISSIONE EMETTERÀ IL VERDETTO A MAGGIO: SE COLPEVOLE, JOHNSON SARÀ SOSPESO DAL PARLAMENTO. IN QUEL CASO, ADDIO SOGNI DI TORNARE AL POTERE… – VIDEO