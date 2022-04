CONTE SMEMORATO - QUALCUNO RICORDI A PEPPINIELLO APPULO, CHE ORA SI INDIGNA PER LE ARMI IN UCRAINA, CHE CON LUI AL GOVERNO LE COMMESSE BELLICHE NON SI SONO MAI FERMATE. ANZI, SONO AUMENTATE! IL CASO ARABIA SAUDITA: DOPO LO SDEGNO PER LA MORTE DEL GIORNALISTA JAMAL KHASHOGGI, FU BLOCCATA LA SPEDIZIONE DI BOMBE PER RIAD E PER GLI EMIRATI, COINVOLTI NELLA GUERRA IN YEMEN. MA FU UNO SPECCHIETTO PER GLI ALLOCCONI: L’EXPORT DI MATERIALE BELLICO CONTINUÒ…