6 nov 2024 18:52

FLASH – COME MAI IN PAESI A REGIME PRESIDENZIALE, COME GLI STATI UNITI, O SEMIPRESIDENZALE, COME LA FRANCIA, UNA DONNA NON È MAI ARRIVATA AL VERTICE DELLO STATO? E PERCHÉ INVECE IN REPUBBLICHE PARLAMENTARI COME ITALIA, GERMANIA E GRAN BRETAGNA, IL TETTO DI CRISTALLO È STATO SFONDATO, E CI SONO STATE DONNE ALLA GUIDA DI UN GOVERNO? LÌ DOVE L’INCARICO COINCIDE CON UNA DISPONIBILITÀ DI POTERI MOLTO AMPIA, I CITTADINI CONTINUANO A PREFERIRE UN UOMO…