FLASH! – CONTE A BENGASI? È LA PRIMA VOLTA CHE LA MASSIMA AUTORITA' POLITICA DI UN PAESE OCCIDENTALE VA A CASA DEI SEQUESTRATORI A RIPRENDERE I SEQUESTRATI. NON ERA MAI SUCCESSO PERCHÉ È RITENUTO UN COMPORTAMENTO CHE INCENTIVA I SEQUESTRATORI. MA SE C’È DA METTERE IN SCENA UN “CASALINO SHOW” E METTERE IN OMBRA DI MAIO (E LA CRISI DI GOVERNO) CONTE È DISPOSTO A TUTTO…-
MESSA IN MORRA – DOPO AVER PESTATO UN MERDONE SU JOLE SANTELLI (“ERA NOTO A TUTTI CHE FOSSE UNA GRAVE MALATA ONCOLOGICA. SE PERÒ AI CALABRESI QUESTO È PIACIUTO, È LA DEMOCRAZIA”), NICOLA MORRA SI SCUSA A SCOPPIO RITARDATO DOPO UN MESE - MA LE SUE PAROLE HANNO IL SAPORE DI UNA RETROMARCIA INTERESSATA, PER SALVARE LA POLTRONA DA PRESIDENTE DELL’ANTIMAFIA…
SE GUZZINI SE NE VA PAZIENZA – DOPO LA CAZZATA DETTA DURANTE UN FORUM SULLA PANDEMIA (“LA GENTE È STANCA, SE QUALCUNO MUORE PAZIENZA”), SI È DIMESSO IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA DI MACERATA DOMENICO GUZZINI - AVEVA PROVATO A RIMEDIARE CHIEDENDO SCUSA, MA HA CAPITO CHE DOVEVA FARSI DA PARTE QUANDO È PARTITA UNA PROCEDURA INTERNA CONTRO DI LUI - “CHI MI CONOSCE SA QUANTO PER ME SIANO IMPORTANTI E PRIORITARIE LA SALUTE, LA FAMIGLIA E LE PERSONE”. PENSA SE NON LO FOSSERO STATE…
NON SI VOTA. E BASTA UNA TABELLA DI D'ALIMONTE PER CAPIRE PERCHÉ - SE SI ANDASSE AL VOTO DOMANI, CONTANDO IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI E I SONDAGGI, IL M5S PASSEREBBE DA 339 ELETTI A POCO PIÙ DI 100: IL GROSSO DEI MIRACOLATI GRILLINI PERDEREBBE I MEGA-REDDITI (CHE NEANCHE DEVONO PIÙ RENDICONTARE) E IL MINI-VITALIZIO - FORZA ITALIA SAREBBE DECIMATA E PERSINO LA LEGA PERDEREBBE. L'UNICA A GUADAGNARCI SAREBBE LA MELONI, CHE NON A CASO NON VUOLE ENTRARE NEL GOVERNISSIMO DRAGHI-GIORGETTI