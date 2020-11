MA È POSSIBILE CHE NEL FONDO COVID CREATO PER AIUTARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CI SIANO SOLO 4 MILIARDI? LA BOZZA DELLA MANOVRA: DALL’ASSEGNO PER I FIGLI ALLE PENSIONI, CONFERMATE LE MISURE APPROVATE (SALVO INTESE) LO SCORSO 17 OTTOBRE. STOP AI CONTRIBUTI PER CHI ASSUME UNDER 35 AL SUD. IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI ESTESO AL 31 MARZO. IL FONDO COVID ANDRÀ RAFFORZATO LASCIANDO CORRERE ANCORA DI PIÙ IL DEFICIT. CI SARA’ BISOGNO DI UN NUOVO VOTO A MAGGIORANZA QUALIFICATA IN PARLAMENTO…