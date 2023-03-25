politica

“BERLUSCONI È STATO UN LEADER, C’È DIFFERENZA TRA LUI E MELONI” – A “OTTO E MEZZO”, FRANCESCA PASCALE, SEMPRE PIU’ PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DELLA SINISTRA STILE “SCHLEIN”, PROPINA UN PIPPOTTO SUI DIRITTI DELLA COMUNITÀ LGBTQ+, E ATTACCA LA “DUCETTA”: “MI HA SORPRESO L'ALLEANZA DI BERLUSCONI CON PARTITI CON NOSTALGIA DEL FASCISMO COME QUELLO DI MELONI E CHI HA FATTO ESTERNAZIONI RAZZISTE COME SALVINI” – E SULLA FINE DELLA RELAZIONE CON IL BANANA RIVELA: “È SUCCESSO...” – VIDEO

L'ACCORDO TRA ASSAD E RIAD È UNO SCHIAFFO DI PUTIN A BIDEN – GRAZIE ALLA MEDIAZIONE DELLA RUSSIA, IL DITTATORE SIRIANO STA PER SIGLARE UN'INTESA DIPLOMATICA CON L'ARABIA SAUDITA CHE SEGNA IL SUO RITORNO NEL CONSESSO INTERNAZIONALE – DOPO L’INTESA TRA IRAN E SAUDITI SPONSORIZZATA DALLA CINA, È UN SEGNALE ULTERIORE CHE I PAESI DEL MEDIO ORIENTE STANNO COSTRUENDO NUOVE ALLEANZE ALLE SPALLE DEGLI USA, SOTTO LA REGIA DI XI E PUTIN – INTANTO I  I JET RUSSI CONTINUANO LE PROVOCAZIONI SOPRA LE BASI AMERICANE IN SIRIA, COME HANNO GIÀ FATTO SUL MAR NERO…