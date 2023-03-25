FLASH! – CORRENTE CHE VAI, COPPIE CHE TROVI. CHI SONO QUEI DUE INNAMORATI DEL PD CHE DA TEMPO HANNO INGAGGIATO UNA BATTAGLIA PERSONALE CONTRO ELLY SCHLEIN, TANTO DA DERIDERLA PERSINO IN PUBBLICO? AH, SAPERLO…-
FLASH! – CORRENTE CHE VAI, COPPIE CHE TROVI. CHI SONO QUEI DUE INNAMORATI DEL PD CHE DA TEMPO HANNO INGAGGIATO UNA BATTAGLIA PERSONALE CONTRO ELLY SCHLEIN, TANTO DA DERIDERLA PERSINO IN PUBBLICO? AH, SAPERLO…-
“BERLUSCONI È STATO UN LEADER, C’È DIFFERENZA TRA LUI E MELONI” – A “OTTO E MEZZO”, FRANCESCA PASCALE, SEMPRE PIU’ PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DELLA SINISTRA STILE “SCHLEIN”, PROPINA UN PIPPOTTO SUI DIRITTI DELLA COMUNITÀ LGBTQ+, E ATTACCA LA “DUCETTA”: “MI HA SORPRESO L'ALLEANZA DI BERLUSCONI CON PARTITI CON NOSTALGIA DEL FASCISMO COME QUELLO DI MELONI E CHI HA FATTO ESTERNAZIONI RAZZISTE COME SALVINI” – E SULLA FINE DELLA RELAZIONE CON IL BANANA RIVELA: “È SUCCESSO...” – VIDEO
L'ACCORDO TRA ASSAD E RIAD È UNO SCHIAFFO DI PUTIN A BIDEN – GRAZIE ALLA MEDIAZIONE DELLA RUSSIA, IL DITTATORE SIRIANO STA PER SIGLARE UN'INTESA DIPLOMATICA CON L'ARABIA SAUDITA CHE SEGNA IL SUO RITORNO NEL CONSESSO INTERNAZIONALE – DOPO L’INTESA TRA IRAN E SAUDITI SPONSORIZZATA DALLA CINA, È UN SEGNALE ULTERIORE CHE I PAESI DEL MEDIO ORIENTE STANNO COSTRUENDO NUOVE ALLEANZE ALLE SPALLE DEGLI USA, SOTTO LA REGIA DI XI E PUTIN – INTANTO I I JET RUSSI CONTINUANO LE PROVOCAZIONI SOPRA LE BASI AMERICANE IN SIRIA, COME HANNO GIÀ FATTO SUL MAR NERO…
ITALIA DA RECOVERY – TREMILA COMUNI NON RIESCONO A SPENDERE 16 MILIARDI DI EURO DEL PNRR CHE RIMANGONO NEL CASSETTO, SUI 60 MILIARDI TOTALI – SOPRATTUTTO AL SUD I MUNICIPI NON HANNO PERSONALE PREPARATO A GESTIRE LE PRATICHE. E COSÌ RESTANO AL PALO PROGETTI PER LE SCUOLE, GLI ASILI NIDO E LE INFRASTRUTTURE SOCIALI – I NUMERI E L’ALLARME DELLA CORTE DEI CONTI: “SERVONO CORRETTIVI CON TEMPESTIVITÀ”
FLASH! – NELLA FAIDA INTERNA AL PD PER I CAPIGRUPPO, SI VA VERSO UN ACCORDO SU DUE DONNE. UNA SOLUZIONE PER FARE IN MODO CHE ELLY SCHLEIN SI SCELGA UNA CAPOGRUPPO FORTE AL SENATO E UNA PIÙ DI “MEDIAZIONE” ALLA CAMERA. E PER GIUBILARE FRANCESCO BOCCIA (OBIETTIVO PRIORITARIO DEI “BONACCINIANI”)…