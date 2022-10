“MELONI E LA RUSSA AVEVANO RAGIONE, IO TORTO” – GIANFRANCO FINI ROMPE IL SILENZIO, A “MEZZ’ORA IN PIÙ”: “LA FIAMMA? IL SIMBOLO DI FDI NON È QUELLO DEL MSI MA È QUELLO DI AN. PERCHÉ, QUANDO È NATA AN, NON MI AVETE DETTO NIENTE? LA SINISTRA ITALIANA NON PUÒ ACCENDERE L'INTERRUTTORE DELL'ANTIFASCISMO SOLO QUANDO, IN MODO STRUMENTALE, RAVVISA UN PERICOLO. LE ACCUSE MOSSE A MELONI SONO RISIBILI. A FIUGGI RICONOSCEMMO L'ANTIFASCISMO COME VALORE E MELONI NON SI È DISSOCIATA" – “SALVINI È INQUIETO DOPO LO CHOC DEL VOTO; BERLUSCONI DEVE PRENDERE ATTO CHE NON È PIÙ DOMINUS, E CHE HA PERSO LO SCETTRO, PER GIUNTA PER MANO DI UNA DONNA…”