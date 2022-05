FLASH! - QUANDO SI DICE ESSERE ATTACCATI ALLA POLTRONA, LETTERALMENTE: “GIUSEPPI” CONTE NON SI SCHIODA DALLA SEGGIOLA DURANTE LA FINALE DEGLI INTERNAZIONALI DI TENNIS A ROMA - DOPO LA VITTORIA DI DJOKOVIC SU TSITSIPAS, TUTTA LA TRIBUNA AUTORITÀ IN PIEDI. TRANNE PEPPINIELLO APPULO. COME MAI? FORSE PER NON USCIRE DALL’INQUADRATURA DURANTE LA PREMIAZIONE: CHISSÀ CHE NON GLI SIA ARRIVATO UN SUGGERIMENTO DA TA-ROCCO CASALINO…