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FLASH! – DALL’8 AL 12 GIUGNO, PALAZZO CHIGI TRASLOCA A MANDURIA: BRUNO VESPA, GRAN SUGGERITORE DI GIORGIA MELONI PORTA IL GOVERNO IN PUGLIA! - PER INAUGURARE L’EDIZIONE 2023 DEL “FORUM IN MASSERIA” ARRIVERÀ LA PREMIER IN PERSONA. E POI MATTEO SALVINI, IL COGNATO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IL PUGLIESE RAFFAELE FITTO, GUIDO CROSETTO, GENNY SANGIULIANO, ADOLFO URSO E ADDIRITTURA PICHETTO FRATIN - IL PROGRAMMA COMPLETO-
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URSO CONTRO RANUCCI! – IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY MINACCIA QUERELA CONTRO “REPORT”: “IN MERITO ALLA NOTIZIA DEL TUTTO FALSA SECONDO CUI VI SIA LA NECESSITÀ DI FACILITATORI PER INCONTRARE IL MINISTRO URSO, SI PRECISA CHE MIGLIAIA DI IMPRESE HANNO AVUTO QUINDI LA POSSIBILITÀ DI INTERLOQUIRE DIRETTAMENTE CON IL MINISTRO, SENZA BISOGNO DI ALCUN FACILITATORE. OVVIAMENTE LO STESSO VALE PER STM….”
“TUTTA ITALIA VI È VICINA, LA RICOSTRUZIONE DEVE ESSERE VELOCE” – SERGIO MATTARELLA VOLA IN EMILIA ROMAGNA PER VISITARE LE ZONE COLPITE DALL’ALLUVIONE, ACCOMPAGNATO DAL GOVERNATORE STEFANO BONACCINI - PRIMA TAPPA A MODIGLIANA, IL PAESINO DEVASTATO DAL MALTEMPO, POI FORLÌ, CESENA, RAVENNA E FAENZA – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È STATO ACCOLTO DA DEI BAMBINI CHE CANTAVANO (NON L’INNO DI MAMELI MA “ROMAGNA MIA”) - FOTO + VIDEO!