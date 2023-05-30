FLASH! – DALL’8 AL 12 GIUGNO, PALAZZO CHIGI TRASLOCA A MANDURIA: BRUNO VESPA, GRAN SUGGERITORE DI GIORGIA MELONI PORTA IL GOVERNO IN PUGLIA! - PER INAUGURARE L’EDIZIONE 2023 DEL “FORUM IN MASSERIA” ARRIVERÀ LA PREMIER IN PERSONA. E POI MATTEO SALVINI, IL COGNATO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IL PUGLIESE RAFFAELE FITTO, GUIDO CROSETTO, GENNY SANGIULIANO, ADOLFO URSO E ADDIRITTURA PICHETTO FRATIN - IL PROGRAMMA COMPLETO

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