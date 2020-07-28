FLASH! – AL DIAVOLO FAUCI, IL MEDICO ANTI-COVID PREFERITO DI TRUMP SI CHIAMA STELLA IMMANUEL. UNA PEDIATRA DA STAR TREK CHE CREDE NEL DNA ALIENO, NELLO SPERMA DEL DIAVOLO E NELL'IDROSSICLOROCHINA. HA SPESSO AFFERMATO CHE PROBLEMI GINECOLOGICI COME LE CISTI E L'ENDOMETRIOSI SONO IN REALTÀ CAUSATI DA PERSONE CHE FANNO SESSO NEI LORO SOGNI CON DEMONI E STREGHE – A FACEBOOK E TWITTER CHE AVEVANO BANNATO I SUOI VIDEO HA RISPOSTO CHE GESÙ CRISTO AVREBBE DISTRUTTO I LORO SERVER SE NON FOSSERO STATI RIPRISTINATI - VIDEO STRACULT

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