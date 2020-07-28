FLASH! – AL DIAVOLO FAUCI, IL MEDICO ANTI-COVID PREFERITO DI TRUMP SI CHIAMA STELLA IMMANUEL. UNA PEDIATRA DA STAR TREK CHE CREDE NEL DNA ALIENO, NELLO SPERMA DEL DIAVOLO E NELL'IDROSSICLOROCHINA. HA SPESSO AFFERMATO CHE PROBLEMI GINECOLOGICI COME LE CISTI E L'ENDOMETRIOSI SONO IN REALTÀ CAUSATI DA PERSONE CHE FANNO SESSO NEI LORO SOGNI CON DEMONI E STREGHE – A FACEBOOK E TWITTER CHE AVEVANO BANNATO I SUOI VIDEO HA RISPOSTO CHE GESÙ CRISTO AVREBBE DISTRUTTO I LORO SERVER SE NON FOSSERO STATI RIPRISTINATI - VIDEO STRACULT-
FINCHE' C'E' EMERGENZA, C'E' CONTE – AL SENATO SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI PER SPIEGARE PERCHÉ CHIEDE LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO ALLA FINE DI OTTOBRE: “LA PANDEMIA NON È ESAURITA” – CONTE POTRA' AGIRE IN DEROGA SU NUMEROSI ASPETTI DELLA VITA PUBBLICA GRAZIE ALL’EMANAZIONE DI DPCM - MA SIAMO SICURI SIA COSTITUZIONALE? (IL DUBBIO È DI CASSESE) – LE NAVI PER LA QUARANTENA, IL PROLUNGAMENTO DELLO SMART WORKING E I VOLI: COME INCIDE LO STATO DI EMERGENZA
“LAMPEDUSA COLLASSA MA LA SINISTRA PREFERISCE DIVERTIRSI IN MOTOSCAFO A ISCHIA” - SALVINI ALL’ATTACCO DI BOSCHI& FRIENDS – INTANTO MARIA ETRURIA A ISCHIA SFOGGIA UN LOOK AUDACE: FRANGETTA, CAMICETTA SCOLLATA E SHORTS. GIULIO BERRUTI ESCE ALLO SCOPERTO: "LA AMO"- MA LA EX DI LUI, L’ATTRICE E PRODUTTRICE AUSTRIACA FRAN KIRCHMAIR, RIVELA A “DI PIÙ'' CHE L’ATTORE L’AVREBBE CHIAMATA PER VEDERSI ANCORA...
TWITTER IL CENSORE - PIÙ CHE ALLA DISINFORMAZIONE, LA PIATTAFORMA DI JACK DORSEY ORMAI HA DICHIARATO GUERRA ALLA FAMIGLIA TRUMP: OGGI HA BANNATO PER 12 ORE L’ACCESSO A DONALD JR., FIGLIO DEL PRESIDENTE USA, CHE HA CONDIVISO UN VIDEO IN CUI ALCUNI MEDICI LODAVANO L'IDROSSICLOROCHINA COME CURA PER IL VIRUS - CANCELLATI ANCHE MOLTI "CINGUETTII" SULL’ARGOMENTO DEL PADRE. CHE ORMAI HA PERSO APPEAL PURE NELLA SILICON VALLEY. ANCHE FACEBOOK E YOUTUBE HANNO RIMOSSO IL VIDEO
A “L'ARIA CHE TIRA”, TIRA UNA BRUTTA ARIA – MENTRE CLAUDIO VELARDI, OSPITE IN COLLEGAMENTO, CONCIONAVA A FAVORE DEL MES E DEI TAGLI ALLA SANITÀ PUBBLICA, SI È ALZATA UNA VOCE MASCHILE CHE HA SCANDITO IN MODO CHIARISSIMO: "TESTA DI CAZZO!" - MISTERO SUL COLPEVOLE: TRA GLI ALTRI OSPITI, IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE, SANDRA ZAMPA, IL DEPUTATO DELLA LEGA MASSIMO BITONCI E L'IMPRENDITORE GIAN LUCA BRAMBILLA
COME SI CAMBIA PER NON MORIRE – LUIGINO PUR DI SPETTINARE IL CIUFFO A CONTE FA ADDIRITTURA SPONDA CON CONFINDUSTRIA: “E' IL PRIVATO E L'AZIENDA CHE PERMETTERA' NEL FUTURO DI QUESTO PAESE DI AFFRONTARE IL TEMA DELL'OCCUPAZIONE, DELL'USCITA DALLA CRISI ECONOMICA, SE INVESTIREMO NEL PRIVATO POTREMO ALIMENTARE IL PIL E PRODURRE LAVORO" – DETTO DA LUI FA UN CERTO EFFETTO: CHE NE PENSANO BEPPE GRILLO E DIBBA?