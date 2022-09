"BONACCINI? SAREBBE LA MORTE DEL PD" – LA CORRENTE DEL PD CHE SMANIA PER ANDARE A LETTO CON IL M5S SCENDE IN CAMPO CONTRO L’AUTOCANDITATURA DI BONACCINI – I CAPETTI DEL PD A 5 STELLE - ORLANDO, PROVENZANO, EMILIANO E BOCCIA - NON HANNO UNA PERSONALITÀ ALTRETTANTO COMPETITIVA DA OPPORGLI, MA UNA MISSIONE SÌ: IMPEDIRGLI DI VINCERE IL CONGRESSO PER EVITARE IL RITORNO ALLA STAGIONE DEL RENZISMO, DI CUI IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA È STATO UNO DEI PALADINI – MA NEPPURE SI PUÒ ARGINARE CON ELLY SCHLEIN: "CON LEI CALENDA SI PRENDEREBBE TUTTA L'ALA RIFORMISTA"