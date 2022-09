28 set 2022 16:33

FLASH! – ESSÌ: NON C’È NESSUN PATTO DRAGHI-MELONI. IN REALTÀ, MARIOPIO HA FATTO PRESENTE ALLA DUCETTA CHE È PRONTO A DARLE UNA MANO MA SINO A QUANDO RESTERÀ A PALAZZO CHIGI. DOPO, SE VUOLE, PUÒ CHIAMARLO… - QUELLO CHE È CERTO È CHE LA BOZZA DELLA FINANZIARIA È GIÀ FATTA, PRONTA PER ESSERE INVIATA A BRUXELLES E PORTA LA FIRMA DI DRAGHI. VIENE DEFINITA “RIGOROSA”, COME D’ALTRA PARTE LA VUOLE GIORGIA MELONI…