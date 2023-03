25 mar 2023 16:16

FLASH! – NELLA FAIDA INTERNA AL PD PER I CAPIGRUPPO, SI VA VERSO UN ACCORDO SU DUE DONNE. UNA SOLUZIONE PER FARE IN MODO CHE ELLY SCHLEIN SI SCELGA UNA CAPOGRUPPO FORTE AL SENATO E UNA PIÙ DI “MEDIAZIONE” ALLA CAMERA. E PER GIUBILARE FRANCESCO BOCCIA (OBIETTIVO PRIORITARIO DEI “BONACCINIANI”)…