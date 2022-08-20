"OGGI NEL PD A ROMA NON C'E' UN CAPO, OGNUNO FA PER SE'. E' POTERE SENZA POLITICA CHE DIVENTA IMPOTENTE" - "LA STAMPA" DEMOLISCE IL PD ROMANO: "GOFFREDO BETTINI E' STATO IL GRAN PATRON PER 14 ANNI, IL VECCHIO SISTEMA SI RUPPE QUANDO CLAUDIO MANCINI, CHE E' IL NUOVO BETTINI, LANCIO' ROBERTO GUALTIERI - RUBERTI NON E' STATO MESSO LI' DA ZINGARETTI PER CONTROLLARE GUALTIERI: IL FOCOSO ALBINO AVEVA CAPITO CHE IN REGIONE IL POTERE ANDAVA SCEMANDO E L'EPICENTRO SAREBBE DIVENTATO IL CAMPIDOGLIO...
CARNE DI PORCO NEL TERZO MONDO - LA SOCIETA' PETROLIFERA AMERICANA CHEVRON HA FIRMATO CON IL GOVERNO DELL'ANGOLA UNA MORATORIA PER POTER SCARICARE NELL'OCEANO ATLANTICO TONNELLATE DI RIFIUTI PERICOLOSI, CON BUONA PACE DEGLI ECOSISTEMI MARINI - LE SOCIETA' PETROLIFERE IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI RISPETTANO LE LEGGI SEVERE MA HANNO CAMPO LIBERO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO DOVE I GOVERNI, INDEBOLITI DA GUERRE CIVILI E CORRUZIONE, SONO PIU' RICATTABILI...
REGISTRATE BENE LE PAROLE DI SALVINI: “NON HO MAI STRETTO ACCORDI ECONOMICI DI NESSUN TIPO CON NESSUNO. NON VADO IN RUSSIA DA ANNI E NON HO CONTATTI CON POLITICI RUSSI DA ANNI. MI OCCUPO DI ITALIA. SPERO CHE LA SINISTRA NON PASSI 30 GIORNI A PARLARE DI ALTRO, DI MARZIANI O DI INSULTI” – “LA RUSSIA NON INFLUIRÀ MINIMAMENTE SUL VOTO DEGLI ITALIANI. SCEGLIERANNO OPERAI, CASALINGHE, STUDENTI E PENSIONATI CON LA LORO TESTA”
A CIASCUNO LA SUA INGERENZA - "LIBERO" FA IL CONTROPELO A DI MAIO CHE HA INVOCATO UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA PER INDAGARE I RAPPORTI TRA I LEADER DEI PARTITI E MONDI FINANZIARI RUSSI: "DOVREBBE PREOCCUPARSI DI CIO' CHE HA FATTO BEPPE GRILLO NEI SUOI TANTI COLLOQUI CON LI JUNHUA, L'AMBASCIATORE CINESE A ROMA. DI SICURO IL RAPPORTO HA DATO FRUTTI: GRILLO NEL 2017 DENUNCIAVA LE CONSEGUENZE CATASTROFICHE NELLE APERTURE COMMERCIALI ALLA CINA E DUE ANNI DOPO..."
SCHOLZ, NASCONDI QUALCOSA? – CHIAMATO A TESTIMONIARE SULLO SCANDALO DELLA BANCA WARBURG DI AMBURGO, CHE AVREBBE TRUFFATO IL FISCO, OLAF SCHOLZ HA DISPENSATO UNA SEQUENZA DI 20 “NON RICORDO” SU 29 DOMANDE – QUELLO CHE GLI INVESTIGATORI CERCANO DI CAPIRE È SE IL CANCELLIERE TEDESCO, CHE DELLA CITTÀ È STATO SINDACO DAL 2011 AL 2018, ABBIA AIUTATO LA BANCA A EVITARE DI VERSARE 47 MILIONI A TITOLO DI RIMBORSO NELLE CASSE COMUNALI…