FLASH! – FERMI TUTTI! ECCO IL PRIMO SONDAGGIO AFFIDABILE ESEGUITO PER UNA BANCA D’AFFARI AMERICANA SU UN CAMPIONE DI OLTRE 20 MILA CONTATTI – A QUASI UN MESE DAL VOTO, MELONI SALDA AL 23/24% TALLONATA DAL PD AL 22/23 - SALVINI SEMPRE PIÙ GIÙ: 12/13 - BENE FORZA ITALIA: 8/9 - M5S STABILE: 11/12 – CALENDA-RENZI VOLTEGGIANO AL 7/8 – TOTI-BRUGNARO 2/3 - SINISTRA ITALIANA-VERDI 2/3 - + EUROPA DI EMMA BONINO 1/2 – IMPEGNO CIVICO  DEL DUO TABACCI-DI MAIO 1/2

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"OGGI NEL PD A ROMA NON C'E' UN CAPO, OGNUNO FA PER SE'. E' POTERE SENZA POLITICA CHE DIVENTA IMPOTENTE" - "LA STAMPA" DEMOLISCE IL PD ROMANO: "GOFFREDO BETTINI E' STATO IL GRAN PATRON PER 14 ANNI, IL VECCHIO SISTEMA SI RUPPE QUANDO CLAUDIO MANCINI, CHE E' IL NUOVO BETTINI, LANCIO' ROBERTO GUALTIERI - RUBERTI NON E' STATO MESSO LI' DA ZINGARETTI PER CONTROLLARE GUALTIERI: IL FOCOSO ALBINO AVEVA CAPITO CHE IN REGIONE IL POTERE ANDAVA SCEMANDO E L'EPICENTRO SAREBBE DIVENTATO IL CAMPIDOGLIO...