VUOI I COSTRUTTORI? FAMMI COSTRUIRE – MIRACOLO: DUE GIORNI FA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO BY CONTE HA DATO L'OK AD UN MEGA FINANZIAMENTO PER LA CITTA' DI BENEVENTO, AMMINISTRATA DA MASTELLA, PER COSTRUIRE UN ENORME PARCHEGGIO SOTTERRANEO. GLI AMBIENTALISTI PROTESTANO, MA IL GOVERNO CONTE-CASALINO E' (QUASI) SALVO!