IL BERLUSCONI UCCELLATO AL SENATO STA INFIAMMANDO UNA RIBELLIONE, PER ORA SOTTOTRACCIA, TRA I PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA: “SIAMO BULLIZZATI DA LICIA RONZULLI!” - LA DISFATTA DEL SENATO HA FATTO SALIRE IL SANGUE AGLI OCCHI ALLA RASPUTIN DI ARCORE. E' FURIBONDA CON L'AMICO DEL CUORE SALVINI. PUR A CONOSCENZA DEL SABOTAGGIO FORZUTO AL SENATO, SE N'E' FREGATO E HA VOTATO LA RUSSA (IL TRUCE NON PUO' PERMETTERSI DI FALLIRE LA CONQUISTA DELLA PRESIDENZA DELLA CAMERA) - ANCHE LA MELONI ERA A CONOSCENZA DEL PIANO DELLA DIABOLICA LICIA. SONO BASTATE ALCUNE TELEFONATE E SONO SPUNTATI I 17 VOTI. OLTRE RENZI E I SUOI, HA PESCATO FACILMENTE I VOTI NECESSARI IN BASE RIFORMISTA. LA CORRENTE CHE ENRICO LETTA HA DECIMATO COMPILANDO LE LISTE ELETTORALI