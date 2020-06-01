FLASH! – GIANLUIGI PARAGONE DOPO IL BRUTTO INCIDENTE IN SCOOTER STA MEGLIO E POSTA UNA FOTO DALL'OSPEDALE: “MI DOVRETE SOPPORTARE ANCORA. GRAZIE A TUTTI DAVVERO” – IL SENATORE DEL GRUPPO MISTO, ESPULSO DAL MOVIMENTO 5 STELLE A GENNAIO, SI PRENDE UN IN BOCCA AL LUPO DALL’AMICO DI BATTISTA…

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Mi dovrete sopportare ancora ? Grazie a tutti davvero

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