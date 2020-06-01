FLASH! – GIANLUIGI PARAGONE DOPO IL BRUTTO INCIDENTE IN SCOOTER STA MEGLIO E POSTA UNA FOTO DALL'OSPEDALE: “MI DOVRETE SOPPORTARE ANCORA. GRAZIE A TUTTI DAVVERO” – IL SENATORE DEL GRUPPO MISTO, ESPULSO DAL MOVIMENTO 5 STELLE A GENNAIO, SI PRENDE UN IN BOCCA AL LUPO DALL’AMICO DI BATTISTA…-
“CHE COGLIONE” – UN TRADUTTORE DEL PARLAMENTO EUROPEO SI DIMENTICA DI SPEGNERE IL MICROFONO E INSULTA ALLEGRAMENTE L’EURODEPUTATO DELLA LEGA ANGELO CIOCCA DURANTE UNA VIDEOCONFERENZA – IL CARROCCIO CHIEDE UN PROVVEDIMENTO URGENTE – CIOCCA È DIVENTATO FAMOSO PER AVER SVENTOLATO E LANCIATO UNA BARRETTA DI CIOCCOLATO TURCO IN AULA E POI PER AVER IMBRATTATO CON UNA SCARPA LE CARTE DELL’ALLORA COMMISSARIO MOSCOVICI… – VIDEO
ZANGRILLO PARLANTE – IL DIRETTORE DELLA TERAPIA INTENSIVA DEL SAN RAFFAELE BACCHETTA SALVINI: “IERI QUANDO SI È ABBASSATO LA MASCHERINA HA SBAGLIATO. BERLUSCONI NON È ANDATO IN FRANCIA SU MIO CONSIGLIO, COMUNQUE MI RISULTA CHE TORNI A BREVE” – “HO PIÙ PAURA DEI FULMINI CHE DEL CORONAVIRUS”
ASPETTA ESPER – TRUMP VIENE SCONFESSATO PURE DAL CAPO DEL PENTAGONO MARK ESPER, CHE SI È DETTO CONTRARIO AL DISPIEGAMENTO DELL’ESERCITO CONTRO LE PROTESTE PER LA MORTE DI GEORGE FLOYD – IL PUZZONE CERCA DI USARE L’ANARCHIA A SUO FAVORE CONTRO BIDEN: “HO FATTO PIÙ IO IN 3 ANNI E MEZZO PER LA POPOLAZIONE NERA CHE LUI IN 43 ANNI” – IL CAPO DELLA POLIZIA DI HOUSTON: “SE NON HAI NULLA DA DIRE TIENI LA BOCCA CHIUSA”
GIRAMENTO DI MELONI – LA DUCETTA DI ‘FRATELLI D’ITALIA’ SPETTINA ‘GIUSEPPI’: “UN’ALTRA CONFERENZA STAMPA DI CONTE IN DIRETTA PER DIRE CHE IL GOVERNO FARÀ TANTISSIME BELLE COSE. MILIONI DI ITALIANI ASSISTONO BASITI, CHIEDENDOSI CON QUALE CORAGGIO SI FACCIANO NUOVE PROMESSE QUANDO ANCORA NON SONO ARRIVATE LE RISORSE PROMESSE DUE MESI FA…”
CHISSÀ SE I BENETTON (E LA DE MICHELI) HANNO VISTO LA CONFERENZA DI CONTE... – IL PREMIER: “SU AUTOSTRADE CI SONO CONCLAMATI INADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO. PER ME CI SONO TUTTI GLI ESTREMI DELLA REVOCA” – “SONO STATE AVANZATE DELLE PROPOSTE DI TRANSAZIONE. SE FINORA NON SI È CONCLUSA FATEVI VOI UN’IDEA…” (LO STATO DEVE VERSARE TROPPI SOLDI AI MAGLIARI VENETI?)