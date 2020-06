ASPETTA ESPER – TRUMP VIENE SCONFESSATO PURE DAL CAPO DEL PENTAGONO MARK ESPER, CHE SI È DETTO CONTRARIO AL DISPIEGAMENTO DELL’ESERCITO CONTRO LE PROTESTE PER LA MORTE DI GEORGE FLOYD – IL PUZZONE CERCA DI USARE L’ANARCHIA A SUO FAVORE CONTRO BIDEN: “HO FATTO PIÙ IO IN 3 ANNI E MEZZO PER LA POPOLAZIONE NERA CHE LUI IN 43 ANNI” – IL CAPO DELLA POLIZIA DI HOUSTON: “SE NON HAI NULLA DA DIRE TIENI LA BOCCA CHIUSA”