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FLASH! – GIORGIA MELONI ANDRÀ DOMANI DA BRUNO VESPA! LA PREMIER HA RIMANDATO LA PARTECIPAZIONE A “PORTA A PORTA”, PREVISTA INIZIALMENTE PER OGGI, PER “UN’INDISPOSIZIONE”, MA L’HA SUBITO REINSERITA NELL’AGENDA UFFICIALE. LA REGISTRAZIONE DELLA TRASMISSIONE SARÀ ALLE 17…- -
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ZELENSKY A STELLE E STRISCE – IL PRESIDENTE UCRAINO A WASHINGTON È STATO ACCOLTO COME UNA STAR DI HOLLYWOOD, TRA BANDIERE E TAPPETI ROSSI. E DA UN BEL REGALINO DEL GOVERNO AMERICANO, CHE HA ANNUNCIATO UFFICIALMENTE L’INVIO DEI MISSILI PATRIOT. QUALI SIANO LE INTENZIONI CON QUEI RAZZI LO SPIEGA IL CONSIGLIERE DEL PRESIDENTE, MYKHAILO PODOLYAK: “SONO UTILI A CHIUDERE IL CIELO E CONCENTRARSI SULLA DISTRUZIONE DEI QUEL CHE RESTA DELL’ESERCITO RUSSO” - TRA QUALCHE ORA IL DISCORSO AL CONGRESSO E L'INCONTRO CON BIDEN
MELONI A VAPORE – VIDEO ESCLUSIVO DI “CHI”: LA DUCETTA, CORRENDO PER ANDARE AD ACCOGLIERE IL RE ABDULLAH II DI GIORDANIA, SI ACCORGE DI AVERE LA CAMICETTA STROPICCIATA E UNA SIGNORA DELLO STAFF, IMPEGNATA A TOGLIERE LE PIEGHE A DELLE TOVAGLIE DI PALAZZO CHIGI, LE HA DATO UNA SISTEMATA CON UN FERRO DA STIRO A VAPORE (MA NON È PERICOLOSO?)
REDDITO DI MILITANZA – CHE FANNO GLI EX GRILLINI TROMBATI ALLE ELEZIONI? C’È CHI SI È APERTO UN RISTORANTE, COME MATTEO DALL’ORCO E CHI HA RIPRESO LA VECCHIA PROFESSIONE, COME ALFONSINO BONAFEDE, DETTO “FOFÒ DJ”, CHE HA APERTO UN NUOVO UFFICIO LEGALE A MILANO. LUCIA AZZOLINA FA LA PRESIDE A SIRACUSA, TONINELLI VENDE POLIZZE E BUFFAGNI FA AFFARI CON I FONDI DI INVESTIMENTO – POI CI SONO QUELLI CHE HANNO SCELTO DI RIMANERE “CASTA”: TRA QUESTI, ROBERTO FICO, PAOLETTA TAVERNA E LUIGI DI MAIO, CHE ASPETTA DI SAPERE SE SARÀ IL FUTURO INVIATO SPECIALE DELL’UE NEL GOLFO…
FLASH! – ELMETTO E MOSCHETTO, GIORGIA MELONI DECOLLERÀ IL 23 DICEMBRE DESTINAZIONE LA BASE DI ERBIL (NEL KURDISTAN IRACHENO) E QUELLA DI BAGHDAD PER PORTARE GLI AUGURI DI NATALE AL CONTINGENTE ITALIANO CHE CONTA MILLE MILITARI E TRECENTO TRA MEZZI TERRESTRI E AEREI, DOVE IL GENERALE IANNUCCI È AL COMANDO DELLA MISSIONE NATO. AL SUO FIANCO, ANZICHÉ IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO, IL SOLITO FAZZOLARI, SOTTOSEGRETARIO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, ORMAI DIVENTATO LA COPERTINA DI LINUS DI GIORGIA…
DI “MALE” IN PEGGIO – LA SATIRA TAROCCA CONQUISTA LE PAGINE DI “REPUBBLICA” E DEL “CORRIERE DELLA SERA” – IL GIORNALE FONDATO DA SCALFARI PUBBLICA LA BUFALE (TARGATE CIA ANNI '50) SUL PRESIDENTE DELL’ENI FASCISTA, ENRICO MATTEI, CHE SI COMPRA DAL SUO PARTITO, CIOE’ LA DC, LA “PATENTE” DI PARTIGIANO! – VIA SOLFERINO NE SPARA UN’ALTRA ANCORA PIU’ GROSSA E INCREDIBILE: IL QUOTIDIANO COMUNISTA L’”UNITA'” DI PALMIRO TOGLIATTI PENSAVA DI METTERE IN PAGINA UNA FOTO NUDA DELL’AMBASCIATRICE USA BOOTHE LUCE. BOOM!