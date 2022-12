REDDITO DI MILITANZA – CHE FANNO GLI EX GRILLINI TROMBATI ALLE ELEZIONI? C’È CHI SI È APERTO UN RISTORANTE, COME MATTEO DALL’ORCO E CHI HA RIPRESO LA VECCHIA PROFESSIONE, COME ALFONSINO BONAFEDE, DETTO “FOFÒ DJ”, CHE HA APERTO UN NUOVO UFFICIO LEGALE A MILANO. LUCIA AZZOLINA FA LA PRESIDE A SIRACUSA, TONINELLI VENDE POLIZZE E BUFFAGNI FA AFFARI CON I FONDI DI INVESTIMENTO – POI CI SONO QUELLI CHE HANNO SCELTO DI RIMANERE “CASTA”: TRA QUESTI, ROBERTO FICO, PAOLETTA TAVERNA E LUIGI DI MAIO, CHE ASPETTA DI SAPERE SE SARÀ IL FUTURO INVIATO SPECIALE DELL’UE NEL GOLFO…