GLI ATTACCHI A GIORGIA MELONI SONO COSI' PRETESTUOSI CHE PERSINO LUCIANA LITTIZZETTO SCENDE IN CAMPO PER DIFENDERLA: “HA IL DIRITTO DI GUIDARE QUESTA NAZIONE SENZA PER QUESTO PRIVARE TUA FIGLIA DI UNA MADRE” – IL RIFERIMENTO E' ALLE CRITICHE ALLA DUCETTA "COLPEVOLE" DI AVER PORTATO SUA FIGLIA DI 6 ANNI AL G20 DI BALI: “SEI UN'APRIPISTA, FAI CHE OGNI MADRE POSSA PORTARE AVANTI LA SUA CARRIERA IN TOTALE PARITÀ E SENZA LO STIGMA DI AVER FATTO UN FIGLIO…”