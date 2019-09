ROUSSEAU-SPIA! - AGITAZIONE E MOBILITAZIONE ANCHE LEGHISTA PER IL VOTO ONLINE: NON SONO POCHI QUELLI CHE DALLA NASCITA DEL GOVERNO GIALLOVERDE SI SONO REGISTRATI SULLA PIATTAFORMA… - NON SOLO: CIRCOLA INSISTENTE LA VOCE CHE LA POLIZIA POSTALE SIA ASSAI ATTENTA ALLA VOTAZIONE, PRONTA A REGISTRARE EVENTUALI ANOMALIE. SARÀ STATO UN CERTO MINISTRO COMPETENTE A SOLLECITARE CONTROLLI SERRATI? - INTANTO GLI HACKER ENTRANO IN AZIONE, MA NON DEVONO FARE NIENTE: CERTI DATI SENSIBILI DI ROUSSEAU SONO ESPOSTI AL PUBBLICO! (ECCOLI)