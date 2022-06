15 giu 2022 13:57

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “NEL BOLLETTINO DELLA SCONFITTA, IL RISULTATO CHE PIÙ DI TUTTI BRUCIA A GIUSEPPE CONTE È QUELLO DI RIETI, DOVE LA LISTA ‘CONTE’ CHE CON IL SUO NOME AVREBBE DOVUTO FARE IL BOTTO HA OTTENUTO UN UMILIANTE UNO PER CENTO. MA LUI NON SI DÀ PER VINTO E ANNUNCIA: ‘ORA PASSIAMO ALLA FASE DUE’. DUE PER CENTO”