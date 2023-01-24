FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CI ASPETTAVAMO CHE IL MINISTRO DEGLI ESTERI CHIEDESSE CONTO AL PRESIDENTE EGIZIANO DI QUEL RAGAZZO ITALIANO TORTURATO E UCCISO DAI SUOI SERVIZI SEGRETI. INVECE, DICE ANTONIO TAJANI, ‘È STATO LUI A SOLLEVARE IL CASO DI GIULIO REGENI’. ORA, VISTO L’ATTEGGIAMENTO CHE AL SISI HA TENUTO IN QUESTI SETTE ANNI, QUESTA SUA IMPROVVISA PREMURA È ALLARMANTE. VORRÀ PROCESSARE I GIUDICI ITALIANI? PRETENDERÀ UN RISARCIMENTO? CHIEDERÀ L’ESTRADIZIONE DEI GENITORI DI GIULIO? DA LUI CI ASPETTIAMO DI TUTTO…”

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politica

BONACCINI E SCHLEIN DIVISI DAL JOBS ACT: I DEM SONO OSSESSIONATI DALLA RIFORMA DI RENZI DIFESA DAI RIFORMISTI PRO BONACCINI (DELRIO E MADIA) E OSTEGGIATA DAI SINISTRATI SOSTENITORI DELLA SCHLEIN – LA STRATEGIA DEL GOVERNATORE COL RISVOLTINO CHE SI COPRE A SINISTRA CON L’EX ORLANDIANO BRANDO BENIFEI E FASSINO (CHE HA MOLLATO AREA DEM DI FRANCESCHINI) E L’INNER CIRCLE FORTEMENTE ANTI-RENZIANO DI LETTA (DAL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA MARCO MELONI FINO ALLA PORTAVOCE DEL NAZARENO MONICA NARDI)

"SE TORNA D’ALEMA IL PARTITO ESPLODE" – I DEM SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI PER IL VENTILATO RITORNO DI "BAFFINO" CHE SI CHIAMA FUORI: “SONO IN PENSIONE, NON PARTECIPO” – ELLY SCHLEIN CHE PARLA DI “RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE” FINISCE NELLA BUFERA – MA ANCHE BONACCINI HA LE SUE GATTE DA PELARE CON L’INGOMBRANTE PRESENZA DI VINCENZO DE LUCA E MICHELE EMILIANO TRA I SUOI SOSTENITORI (ALLA FINE "RISVOLTINO" BONACCINI POTREBBE NON STRINGERE ALLEANZE CON IL RAS PUGLIESE)