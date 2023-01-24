FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CI ASPETTAVAMO CHE IL MINISTRO DEGLI ESTERI CHIEDESSE CONTO AL PRESIDENTE EGIZIANO DI QUEL RAGAZZO ITALIANO TORTURATO E UCCISO DAI SUOI SERVIZI SEGRETI. INVECE, DICE ANTONIO TAJANI, ‘È STATO LUI A SOLLEVARE IL CASO DI GIULIO REGENI’. ORA, VISTO L’ATTEGGIAMENTO CHE AL SISI HA TENUTO IN QUESTI SETTE ANNI, QUESTA SUA IMPROVVISA PREMURA È ALLARMANTE. VORRÀ PROCESSARE I GIUDICI ITALIANI? PRETENDERÀ UN RISARCIMENTO? CHIEDERÀ L’ESTRADIZIONE DEI GENITORI DI GIULIO? DA LUI CI ASPETTIAMO DI TUTTO…”-