"SE TORNA D’ALEMA IL PARTITO ESPLODE" – I DEM SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI PER IL VENTILATO RITORNO DI "BAFFINO" CHE SI CHIAMA FUORI: “SONO IN PENSIONE, NON PARTECIPO” – ELLY SCHLEIN CHE PARLA DI “RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE” FINISCE NELLA BUFERA – MA ANCHE BONACCINI HA LE SUE GATTE DA PELARE CON L’INGOMBRANTE PRESENZA DI VINCENZO DE LUCA E MICHELE EMILIANO TRA I SUOI SOSTENITORI (ALLA FINE "RISVOLTINO" BONACCINI POTREBBE NON STRINGERE ALLEANZE CON IL RAS PUGLIESE)