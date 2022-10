18 ott 2022 15:14

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “SE NON FAI UN BLOCCO STRADALE NON SEI NESSUNO. COSÌ LA PENSANO GLI ATTIVISTI DI ULTIMA GENERAZIONE CHE SI SONO SDRAIATI SULL'ASFALTO BLOCCANDO IL RACCORDO ANULARE DI ROMA. INCURANTI DELL'EVIDENTE PARADOSSO: PER PROTESTARE CONTRO I GAS SERRA HANNO CREATO UN GIGANTESCO INGORGO CHE HA DECUPLICATO LA PRODUZIONE DI GAS SERRA IN QUELL'ANGOLO DEL PIANETA. NON SI SA COME FARGLIELO CAPIRE, LORO PARLANO MA NON ASCOLTANO: L'UNICA È ORGANIZZARE UN BLOCCO STRADALE…” - VIDEO