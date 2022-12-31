FLASH! – “JENA” PER “LA STAMPA”: “STANOTTE FINISCE UN ANNO ORRIBILE PER LA SINISTRA ITALIANA, E IL PROSSIMO SARÀ PURE PEGGIO…”-
FLASH! – “JENA” PER “LA STAMPA”: “STANOTTE FINISCE UN ANNO ORRIBILE PER LA SINISTRA ITALIANA, E IL PROSSIMO SARÀ PURE PEGGIO…”-
FOTO-FLASH! – PEPPINIELLO APPULO S’ABBRONZA AD ALTA QUOTA: CONTE E LA SUA DAMA BIONDA OLIVIA PALADINO BECCATI AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA D’AMPEZZO (NON POTEVA CHE ESSERE UN 5 STELLE): LUI VOLGE LO SGUARDO AL SOL DELL’AVVENIRE, LEI, ANNOIATA, SFUMACCHIA. DA QUANDO È DIVENTATO UN VERO LEADER DI SINISTRA, DA AVVOCATO DEL POPOLO SI È TRASFORMATO IN VIVEUR EXTRA-LUSSO – NELLA PERLA DELLE DOLOMITI CI SONO ANCHE LA RUSSA, SANTANCHÉ, SIGNORINI, SANGIULIANO, AZZURRA CALTAGIRONE, UGO BRACHETTI PERETTI, NERIO ALESSANDRI, MENTANA E FAGNANI, PAOLA FERRARI, LUCISANO E VALSECCHI, CHE IERI SERA HANNO ATTOVAGLIATO RENZI CON LA MOGLIE AGNESE…