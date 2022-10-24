FLASH! – “MESTIZIA” MORATTI NON È STATA MAI CONTATTATA PER LA NOMINA DI AD DI MILANO-CORTINA. E COMUNQUE, SE COSÌ FOSSE STATO, AVREBBE RISPOSTO DI NO…-
FLASH! – “MESTIZIA” MORATTI NON È STATA MAI CONTATTATA PER LA NOMINA DI AD DI MILANO-CORTINA. E COMUNQUE, SE COSÌ FOSSE STATO, AVREBBE RISPOSTO DI NO…-
CHI È IL LUSSURIOSO POLITICO DI CENTRO-DESTRA, DIVENTATO POTENTE IN QUESTE ORE, AD AVER CHIESTO ALLA GIOVANE PORNOATTRICE SARA ACROBAZIE SESSUALI CHE "NEMMENO SUI SET" SI VEDONO MAI? - LA RIVELAZIONE: LA RAGAZZA (MAGGIORENNE) ERA STATA AGGANCIATA DAL MISTERIOSO POLITICO IN UN LOCALE A MILANO E UNA VOLTA PORTATA IN CAMERA DA LETTO È RIMASTA STUPITA DALLE RICHIESTE DELL'UOMO - AMMETTENDO CHE SIA VERO, È STATA PAGATA?
“IL 20-30% DEI CITTADINI TEDESCHI NON CONDIVIDE LA FORNITURA DI ARMI ALL’UCRAINA” – IL CANCELLIERE TEDESCO, OLAF SCHOLZ, SI FA USCIRE DI BOCCA QUELLO CHE TUTTI SANNO (ED EVITANO DI DIRE): L’OPINIONE PUBBLICA EUROPEA INIZIA A ESSERE STANCA DEL SOSTEGNO ALL’UCRAINA. “DOBBIAMO TENERLO PRESENTE SE VOGLIAMO RESTARE UNITI COME SOCIETÀ. MOLTI PENSANO CHE LA LINEA PRUDENTE DEL GOVERNO SIA GIUSTA". CHISSÀ INVECE CHE PENSANO GLI ITALIANI...