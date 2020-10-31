Qualcuno dica all'inesperto ministro Gualtieri che se si riunisce con un manipolo di parlamentari per fare la sua corrente nel Pd non passa inosservato e finisce che perde il posto.— Il Portaborse (@ilPortaborse_) October 31, 2020
FLASH! – “IL PORTABORSE” TWEET: “QUALCUNO DICA ALL'INESPERTO MINISTRO GUALTIERI CHE SE SI RIUNISCE CON UN MANIPOLO DI PARLAMENTARI PER FARE LA SUA CORRENTE NEL PD NON PASSA INOSSERVATO E FINISCE CHE PERDE IL POSTO…”-
Qualcuno dica all'inesperto ministro Gualtieri che se si riunisce con un manipolo di parlamentari per fare la sua corrente nel Pd non passa inosservato e finisce che perde il posto.— Il Portaborse (@ilPortaborse_) October 31, 2020
LA SFIDA DI CONTE: "SE NON VI STO PIÙ BENE, SFIDUCIATEMI" - IN ATTESA DI VEDERE SE PD E M5S, IN PIENO MARASMA, AVRANNO IL CORAGGIO DI SFIDARLO ALLE CAMERE, CONTROLLA I GANGLI DEL POTERE: "GUALTIERI COPRE CONTE E CONTE COPRE GUALTIERI. DAL MES ALLE NOMINE. AVALLANDO CERTE SCELTE A CDP" - L'UNICA COSA CHE TEME IL VOLPINO CON LA POCHETTE "È LA SITUAZIONE SOCIALE" - TE CREDO: SE ALLE MANIFESTAZIONI CONTRO IL LOCKDOWN CI SCAPPA IL MORTO, FINIRÀ A “OCCUPARSI DI DIDATTICA A DISTANZA A NOVOLI” (COPYRIGHT RENZI)
COSA STA SUCCEDENDO TRA IL PD E VELTRONI? – UN DEPUTATO VICINO A ZINGA ESPRIME “SCONCERTO” PER LE PAROLE DEL PRIMO SEGRETARIO DEM DALLA GRUBER – “VELTRONI TRE GIORNI FA E’ ANDATO IN TV A PROTESTARE PER LA CHIUSURA DEI CINEMA E ORA ATTACCA IL PD?" - VELTRONI HA BACCHETTATO CONTE MA HA AGGIUNTO: “NON SI APRE UNA CRISI DI GOVERNO ADESSO” - LA SPINTA DI MATTARELLA SU CONTE SI FA SEMPRE PIU’ FORTE: SU COVID E RECOVERY SI DEVONO COINVOLGERE… - VIDEO
PRIMA DEGLI STATI GENERALI, DI MAIO NON STACCA LA SPINA A CONTE – NON SONO UN CASO, I RICHIAMI ALL'UNITÀ DI QUESTI GIORNI, E LO SCARICABARILE SUL CASO WHIRLPOOL – UNA VOLTA TORNATO CAPO POLITICO DEL M5S, FORZA ITALIA POTREBBE ESSERE PARTE DELLA MAGGIORANZA, MA NON SALVINI E LA MELONI, CON CUI ANDRÀ APERTO UN DIALOGO MA SOLO SUI SINGOLI PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA-COVID
DOLCETTO O LUCCHETTO? – GOVERNATORI E SINDACI HANNO VIETATO FESTE PUBBLICHE E PRIVATE. MA LE PERSONE SI ORGANIZZANO PER PARTY CLANDESTINI – DE LUCA E MASTELLA FANNA A GARA A CHI È PIÙ CRUDELE CON I BAMBINI: DOPO CHE IL GOVERNATORE HA BULLIZZATO LA BIMBA CHE PIANGE PERCHÉ NON VA A SCUOLA, IL SINDACO DI BENEVENTO HA VIETATO LA VENDITA DI CARAMELLE E DOLCIUMI… - VIDEO