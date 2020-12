28 dic 2020 10:02

FLASH! – “PRESIDENTE, SMETTILA CON QUESTA FOLLIA!” – ANCHE IL “NEW YORK POST” DI MURDOCH ABBANDONA TRUMP AL SUO DESTINO CON UN EDITORIALE DURISSIMO: “È ORA DI PORRE FINE A QUESTA OSCURA FARSA. STAI TIFANDO PER UN COLPO DI STATO ANTIDEMOCRATICO, MA LA TUA EREDITÀ È AL SICURO. SMETTI DI PENSARE AL 6 GENNAIO E PENSA AI BALLOTTAGGI DEL 5 GENNAIO. SE LA GEORGIA CADE, TUTTO È A RISCHIO” – LO "SQUALO" VUOLE CONVINCERE TRUMP A SLOGGIARE COMPRANDO PER 100 MILIONI DI DOLLARI I DIRITTI PER LE MEMORIE PRESIDENZIALI