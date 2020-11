“COMPRIAMOLO COSÌ LUI CHIUDE QUELLA CAZZO DI BOCCA" – PER FAR SLOGGIARE TRUMP, RUPERT MURDOCH HA PRONTO UN ACCORDO DA 100 MILIONI DI DOLLARI! - LO SQUALO COMPREREBBE I DIRITTI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE MEMORIE POST-PRESIDENZIALI – DONALD PASSERÀ LE VACANZE ALLA CASA BIANCA MENTRE STA RISTRUTTURANDO LA RESIDENZA DI MAR-A-LAGO A PALM BEACH. SEGNO CHE SI PREPARA A LASCIARE LA CASA BIANCA A GENNAIO

donald trump e ruper murdoch

Dagonota da ''Vanity Fair''

LA VILLA DI TRUMP A MAR A LAGO

Il Ringraziamento a Mar-a-Lago è stata una tradizione della presidenza di Donald Trump. Nei suoi primi tre anni in carica, Trump ha trascorso il lungo weekend a Palm Beach giocando a golf, rilassandosi e socializzando con gli ospiti del club. Nel 2018, Trump ha persino portato un cantante per eseguire "Music of the Night" dal musical “Phantom of the Opera”. Ma dopo aver perso le elezioni, Trump quest'anno non ospiterà una festa nel resort. La portavoce di Melania Trump, Stephanie Grisham, ha twittato la scorsa settimana che la famiglia ha intenzione di rimanere alla Casa Bianca per le vacanze.

La cancellazione ha alimentato i rumors: Trump rimarrà a Washington per continuare il suo tentativo fallito di ribaltare i risultati delle elezioni. Ma secondo un repubblicano vicino all’amministrazione, la decisione di Trump di non recarsi a Mar-a-Lago è in realtà un'indicazione che, almeno in privato, si sta preparando a lasciare la Casa Bianca a gennaio.

trump mar a lago nel 2009

Il suo appartamento privato a Mar-a-Lago è sottoposto a un'importante ristrutturazione, che lo ha reso indisponibile durante queste vacanze, ha detto la fonte. “Vuole renderlo più confortevole come residenza a tempo pieno. Perché in realtà non è così grande ", ha detto la fonte. La ristrutturazione di Mar-a-Lago aggiunge ulteriori prove all'opinione ampiamente diffusa che Trump farà di Palm Beach la sua residenza permanente dopo aver lasciato l'incarico, dato il suo rapporto ormai tossico con New York. La Casa Bianca non ha risposto alle richieste di commento arrivate da ''Vanity Fair''.

rudy giuliani sidney powell

È ancora una questione aperta su quale sarà il suo prossimo atto professionale o politico. Il Washington Post ha recentemente riferito che Trump potrebbe annunciare una corsa per il 2024 prima della fine dell'anno, in parte per togliere il terreno sotto i piedi di altri aspiranti presidenti repubblicani. Uno scenario più probabile è che Trump lanci un'impresa mediatica di destra per competere con Fox News.

rupert murdoch ivanka trump nella trump tower

La frustrazione di Trump nei confronti della Fox è andata aumentando lentamente, ma ha assunto una nuova dimensione durante il rifiuto di Trump di accettare l'esito delle elezioni. Secondo una fonte, Trump ha personalmente chiamato i volti più importanti della Fox per fare pressione su di loro affinché dicano che i parlamentari repubblicani degli stati in bilico devono ignorare la volontà degli elettori e inviare elettori pro-Trump al Collegio elettorale il mese prossimo. Tutti e tre hanno finora rifiutato. "Semplicemente non lo diranno", ha detto la fonte. "È una farsa. Trump sta dicendo loro che i grandi elettori dovrebbero assegnare l'elezione a Trump ".

TUCKER CARLSON

La scorsa settimana, Tucker Carlson ha persino compiuto il raro passo di criticare pubblicamente gli sforzi del team legale di Trump. In un segmento ampiamente citato, ha attaccato l'avvocato pro-Trump Sidney Powell per aver promosso una teoria del complotto che sostiene che dietro al furto di milioni di voti a Trump e all’hackeraggio delle macchine per il voto prodotte dalla Dominion ci fossero il defunto Hugo Chávez e il miliardario liberale George Soros. Carlson ha riferito che Powell si è rifiutato di partecipare al suo show per fornire prove del piano. (Ieri anche la campagna di Trump ha sconfessato Powell).

l abbraccio di donald trump e rupert murdoch

Il rivale della Fox Newsmax ha attirato l'attenzione nelle ultime settimane in quanto possibile obiettivo di acquisizione per gli alleati di Trump, ma il CEO Chris Ruddy ha negato che convertirà la sua rete in Trump TV. E non è escluso che i rapporti tra Trump e Fox possano rasserenarsi.

Secondo due fonti, gli attacchi di Trump a Fox News stanno allarmando la famiglia Murdoch. Il presidente Rupert Murdoch sta prendendo in considerazione un piano per offrire a Trump un pacchetto da 100 milioni di dollari che includa la pubblicazione da parte di HarperCollins delle memorie post-presidenziali di Trump e la stessa Fox News potrebbe offrirgli un accordo di collaborazione o addirittura uno show tutto suo.

TUCKER CARLSON DONALD TRUMP

Il 10 novembre, il New York Post di proprietà di Murdoch ha riferito che Trump potrebbe ottenere un anticipo sui libri di 100 milioni di dollari, ma non ha fatto menzione dei Murdoch. "Rupert sta per fare un'offerta enorme", ha detto una delle fonti. "Il pensiero è: compriamo Trump così lui chiude quella cazzo di bocca." Fox Corp. non ha fornito commenti. Tuttavia, una fonte vicina alla casa editrice ha negato che avrebbe fatto un'offerta per il libro di memorie di Trump.

ivanka trump e il marito con wendi deng murdoch ivanka trump e wendi deng murdoch trump e melania a mar a lago durante la cena di capodanno billy graham con trump e rupert murdoch donald trump con rupert murdoch e jerry hall macleod house donald trump con rupert murdoch e jerry hall trump golf trump e murdoch mar a lago trump gioca a golf con shinzo abe

mar a lago