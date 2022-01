RIECCOLO: TRUMP È TORNATO (MA NON SI È PENTITO) – L’EX PRESIDENTE STASERA SARÀ DI SCENA A FLORENCE, IN ARIZONA, PER UN COMIZIO – NONOSTANTE L’ACCUSA DI AVER FOMENTATO L’ASSALTO A CAPITOL HILL, L’EX PRESIDENTE NON HA INTENZIONE DI FARE DIETROFRONT. ANZI, È PRONTO A TORNARE ALLA CARICA CON LA STORIELLA DELLE ELEZIONI RUBATE. E SOPRATTUTTO AD ATTACCARE BIDEN. MAI MOMENTO FU PIÙ PROPIZIO, CONSIDERANDO LA SCARSISSIMA POPOLARITÀ DI “SLEEPY JOE” - VIDEO