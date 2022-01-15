FLASH! – UN LETTORE CHIEDE A TRAVAGLIO DEL RUOLO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE NELL’ESECUTIVO DRAGHI E MARCOLINO RISPONDE CON UNO SCHIAFFONE A "BEPPE-MAO" (E LA SOLITA DIFESA SPERTICATA DI CONTE): “IN QUESTO GOVERNO IL M5S NON SAREBBE DOVUTO ENTRARE, MA DARE SOLO UN APPOGGIO ESTERNO CONDIZIONATO, MISURA PER MISURA. PURTROPPO GRILLO LO FECE ENTRARE CON TUTTE LE SCARPE E SENZA PRATICAMENTE PORRE CONDIZIONI. CONTE È ARRIVATO DOPO E STA CERCANDO DI SALVARE IL SALVABILE”-
ITALIA SOTTOSOPRA - DRAGHI SUL COLLE VUOL DIRE UN ACCORDO DI LEGISLATURA CHE PREVEDE UN’INTESA SUL NOME DI UN PREMIER, COSA IMPOSSIBILE PER I PARTITI DELL’ALLEANZA DI GOVERNO - MA PER RESTARE A PALAZZO CHIGI, DRAGHI VORREBBE AVERE UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL QUALE HA STIMA E CHE RITIENE ALL'ALTEZZA DEL COMPITO. A POSSEDERE TALI REQUISITI, SONO SOLO IN DUE: MATTARELLA E GIULIANO AMATO...
“IL PROGRAMMA DEL SETTENNATO È SEMPRE QUELLO: ‘LA PATONZA DEVE GIRARE’” – FRANCESCO MERLO: “ALLA SOLA PAROLA QUIRINALE L'OTTANTACINQUENNE SI È SVEGLIATO E HA BUTTATO VIA I BRODINI, I GIRELLI E LE DOCCE CON I SEDILI. TUTTI SONO TORNATI AI LORO POSTI: DON DELLUTRO, CONFALONIERI, GIANNI LETTA (NEL RUOLO FINTO DEL POMPIERE), GALLIANI, I CORTIGIANI E I FRONDISTI. SEMBRA UN RACCONTO GOTICO DI MUMMIE, VIAGRA E DENTIERE IN FORMA SMAGLIANTE…”
RIECCOLO: TRUMP È TORNATO (MA NON SI È PENTITO) – L’EX PRESIDENTE STASERA SARÀ DI SCENA A FLORENCE, IN ARIZONA, PER UN COMIZIO – NONOSTANTE L’ACCUSA DI AVER FOMENTATO L’ASSALTO A CAPITOL HILL, L’EX PRESIDENTE NON HA INTENZIONE DI FARE DIETROFRONT. ANZI, È PRONTO A TORNARE ALLA CARICA CON LA STORIELLA DELLE ELEZIONI RUBATE. E SOPRATTUTTO AD ATTACCARE BIDEN. MAI MOMENTO FU PIÙ PROPIZIO, CONSIDERANDO LA SCARSISSIMA POPOLARITÀ DI “SLEEPY JOE” - VIDEO
“MI CANDIDO A ESSERE IL PRIMO PRESIDENTE DONNA DELLA STORIA D’ITALIA” – SABINA GUZZANTI IMITA BERLUSCONI A “PROPAGANDA LIVE”: “CAPITE LA GENIALATA? NESSUNO MI POTRÀ ACCUSARE DI AVER COMPRATO I VOTI IN PARLAMENTO. COME SI FA A IMPEDIRE A UNA DONNA DI FARE SHOPPING?” – VIDEO
MAL DI COLLE PER CONTE – PEPPINIELLO APPULO NON HA CARTE DA GIOCARE SUL QUIRINALE, E IL “PIENO MANDATO” DELL’ASSEMBLEA CONGIUNTA DEI PARLAMENTARI LO MANDERÀ A SBATTERE – NEL GRUPPONE DEL MOVIMENTO I FRANCHI TIRATORI POTREBBERO ESSERE UNA SETTANTINA: TRENTA VOTEREBBERO CHIUNQUE, PURCHÉ NON IN LINEA CON LE INDICAZIONI DI CONTE. UNA VENTINA SONO BATTITORI LIBERI. E POI CI SONO LE TRUPPE DI LUIGINO DI MAIO…