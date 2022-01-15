FLASH! – UN LETTORE CHIEDE A TRAVAGLIO DEL RUOLO DEL MOVIMENTO CINQUE STELLE NELL’ESECUTIVO DRAGHI E MARCOLINO RISPONDE CON UNO SCHIAFFONE A "BEPPE-MAO" (E LA SOLITA DIFESA SPERTICATA DI CONTE): “IN QUESTO GOVERNO IL M5S NON SAREBBE DOVUTO ENTRARE, MA DARE SOLO UN APPOGGIO ESTERNO CONDIZIONATO, MISURA PER MISURA. PURTROPPO GRILLO LO FECE ENTRARE CON TUTTE LE SCARPE E SENZA PRATICAMENTE PORRE CONDIZIONI. CONTE È ARRIVATO DOPO E STA CERCANDO DI SALVARE IL SALVABILE”

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