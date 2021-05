"NON RIESCO A TROVARE UNA GIUSTIFICAZIONE. QUELLO CHE È SUCCESSO È ACCADUTO PERCHÉ SONO UNA DONNA" - URSULA VON DER LEYEN TORNA SUL SOFA'GATE E SPARA A ZERO: "MI SONO SENTITA FERITA COME DONNA E COME EUROPEA E QUESTO DIMOSTRA QUANTO…” – LA TOPPA PEGGIORE DEL BUCO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO MICHEL: “DECISI DI NON REAGIRE ULTERIORMENTE PER NON CREARE UN INCIDENTE POLITICO” (ORA SI DICE COSI’) – VIDEO