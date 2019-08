8 ago 2019 19:39

FLASH! – LUIGI DI MAIO ALL'USCITA DI PALAZZO CHIGI: "GIORNATA DIFFICILE, STIAMO LAVORANDO PER IL PAESE, SONO TRANQUILLO. LA PARLAMENTARIZZAZIONE DELLA CRISI? NON RAGIONO CON I SE. CI SONO DEI COLLOQUI IN CORSO..." - CHE SUCCEDE ADESSO? SALVINI GLI HA PROMESSO CHE LO TERRÀ ANCORA UN PO' A SCALDARE LA SEDIA? CHE SI SONO DETTI IL LEADER DELLA LEGA E IL PREMIER NEL COLLOQUIO DI OGGI POMERIGGIO, DURATO PIÙ DI UN'ORA?