FLASH! – A MAGGIO, QUANDO MARIO DRAGHI VOLERÀ A WASHINGTON, QUEL “RAMBAMBITO” DI JOE BIDEN FARÀ LO SFORZO DI ANNUNCIARE IL NOME DELL’AMBASCIATORE AMERICANO IN ITALIA, LATITANTE DA OLTRE UN ANNO (PER LA SERIE, NON CONTIAMO UN CAZZO)

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SCORDATEVI LA TREGUA O IL CESSATE IL FUOCO: BIDEN PUNTA A INASPRIRE IL LIVELLO DELLO SCONTRO PER ARRIVARE ALLA CADUTA DI PUTIN (A KIEV ARRIVANO DA WASHINGTON 300 MILIONI DI DOLLARI DI NUOVI AIUTI MILITARI) - E ZELENSKY VUOLE LA PACE? SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL”, CINQUE GIORNI PRIMA DELL’ATTACCO RUSSO, IL CANCELLIERE TEDESCO, OLAF SCHOLZ, GLI CHIESE DI RINUNCIARE A FAR ENTRARE IL SUO PAESE NELLA NATO PER EVITARE LA GUERRA, E LUI DISSE NO - AH, SAPETE PERCHE' I DISCORSI E LA COMUNICAZIONE DI ZELENSKY SONO COSI' EFFICACI: NEL SUO STAFF C'E' UNO SCENEGGIATORE AMERICANO (MESSO DA CHI?)