FLASH! – A MAGGIO, QUANDO MARIO DRAGHI VOLERÀ A WASHINGTON, QUEL “RAMBAMBITO” DI JOE BIDEN FARÀ LO SFORZO DI ANNUNCIARE IL NOME DELL’AMBASCIATORE AMERICANO IN ITALIA, LATITANTE DA OLTRE UN ANNO (PER LA SERIE, NON CONTIAMO UN CAZZO)-
FLASH! – A MAGGIO, QUANDO MARIO DRAGHI VOLERÀ A WASHINGTON, QUEL “RAMBAMBITO” DI JOE BIDEN FARÀ LO SFORZO DI ANNUNCIARE IL NOME DELL’AMBASCIATORE AMERICANO IN ITALIA, LATITANTE DA OLTRE UN ANNO (PER LA SERIE, NON CONTIAMO UN CAZZO)-
DAGONEWS! - DRAGHI “AMERIKANO” HA SORPRESO L’UE: HA ADERITO ALLA LINEA DURA DI WASHINGTON DI FAR LA GUERRA FINCHE' NON CADRA' PUTIN - L’EUROPA PIANGE PER IL GAS, GLI STATI UNITI PER L’INFLAZIONE, MAI COSÌ ALTA NEGLI ULTIMI 40 ANNI - CHE FINE FARA’ IL PNRR, TRA AUMENTO DELLE SPESE MILITARI E INTERVENTI TAGLIA-BOLLETTE - CON LO STOP AL GAS RUSSO, L’ITALIA HA RISERVE FINO A OTTOBRE. MA INTANTO SI SPINGE SU ACQUISTO E NOLEGGIO DI RIGASSIFICATORI
SCORDATEVI LA TREGUA O IL CESSATE IL FUOCO: BIDEN PUNTA A INASPRIRE IL LIVELLO DELLO SCONTRO PER ARRIVARE ALLA CADUTA DI PUTIN (A KIEV ARRIVANO DA WASHINGTON 300 MILIONI DI DOLLARI DI NUOVI AIUTI MILITARI) - E ZELENSKY VUOLE LA PACE? SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL”, CINQUE GIORNI PRIMA DELL’ATTACCO RUSSO, IL CANCELLIERE TEDESCO, OLAF SCHOLZ, GLI CHIESE DI RINUNCIARE A FAR ENTRARE IL SUO PAESE NELLA NATO PER EVITARE LA GUERRA, E LUI DISSE NO - AH, SAPETE PERCHE' I DISCORSI E LA COMUNICAZIONE DI ZELENSKY SONO COSI' EFFICACI: NEL SUO STAFF C'E' UNO SCENEGGIATORE AMERICANO (MESSO DA CHI?)
“PUTIN NON HA MOLTO TEMPO. GLI RESTA UN ANNO, FORSE TRE” - L’OLIGARCA DISSIDENTE, MIKHAIL KHODORKOVSKY, ALLA CNN: “È IMPAZZITO, AVEVA PREVISTO CHE IL POPOLO UCRAINO LO AVREBBE ACCOLTO LANCIANDOGLI FIORI QUANDO HA INVASO IL PAESE. VOLEVA CAMBIARE IL POTERE A KIEV E INSERIRE IL SUO BURATTINO, MA È ANDATO FUORI DI TESTA QUANDO GLI UCRAINI HANNO RESISTITO” - “PUTIN ADESSO HA TRE POSSIBILITÀ: CONTINUARE A FARE PRESSIONE, USARE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA O…”
"GIUSEPPI" IL PACIFISTA È LO STESSO CHE ARMAVA L'ITALIA NEL 2020? - "L'ESPRESSO" INCHIODA PEPPINIELLO APPULO E SNOCCIOLA IN DATI DEL REPORT NATO SULLE SPESE MILITARI: BOOM DELL’ITALIA NELL'ANNO DELLA PANDEMIA, CON AL GOVERNO (INDOVINATE CHI?) CONTE, CHE ORA ACCUSA DRAGHI DI UNA CORSA ALLE ARMI - L'ESECUTIVO GUIDATO DAL CAPO DEL M5S, SECONDO I NUMERI UFFICIALI DELL’ALLEANZA ATLANTICA, HA AUMENTATO GLI INVESTIMENTI DI OLTRE 5 MILIARDI DI EURO E...
“SE SI VA AVANTI COSÌ NON AVREMO UN GRANDE CIMITERO, MA DUE” - VITTORIO FELTRI: “SE PUTIN NON È UN MACELLAIO, SICURAMENTE È IL PROPRIETARIO DI UNA MACELLERIA INSTANCABILE” - “BIDEN È STATO MALMENATO PER AVER BACCHETTATO VLADIMIR, PAPA FRANCESCO PER L’ESATTO CONTRARIO, CIOÈ NON AVERLO MESSO ALLA BERLINA. NON SO QUALE DEI DUE ABBIA RAGIONE E QUALE TORTO, PERÒ…”