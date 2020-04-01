FLASH! – MAIL: “QUALCUNO PUÒ SCRIVERE CHE L’OLANDA RAPPRESENTA IL 2% DELLA POPOLAZIONE EUROPEA, DUE VOLTE LA GRANDE MILANO? È COME SE SALA O LA RAGGI FOSSERO CONTRO GLI EUROBOND…”-
FLASH! – MAIL: “QUALCUNO PUÒ SCRIVERE CHE L’OLANDA RAPPRESENTA IL 2% DELLA POPOLAZIONE EUROPEA, DUE VOLTE LA GRANDE MILANO? È COME SE SALA O LA RAGGI FOSSERO CONTRO GLI EUROBOND…”-
FLASH! PARLA O NON PARLA? NON PARLA! L'ENNESIMA COMUNICAZIONE DI CONTE, PREVISTA INIZIALMENTE PER LE 20.20, È STATA RIMANDATA, PROBABILMENTE A DOMANI...
È SEMPRE LUI A SALVARE LA BARACK - OBAMA PRIMA HA CHIAMATO SANDERS PER CONVINCERLO A RITIRARSI, E UN MINUTO DOPO IL VIDEO DEL SENATORE SOCIALISTA HA PARLATO PER LA PRIMA VOLTA DALL'INIZIO DELL'EPIDEMIA PER ATTACCARE LA GESTIONE TRUMP - ORA IL VECCHIO JOE DOVRà CONQUISTARE I SOSTENITORI DI BERNIE, CHE CON ANCHE CON LA LORO ASTENSIONE NEL 2016 FECERO PERDERE HILLARY
CI VOLEVA LA BANCA PIÙ RICCA AL MONDO PER DIRCI CHE IL CORONAVIRUS PUÒ ESSERE COME LA SPAGNOLA MA ANCHE NO - NELL'EPIDEMIA DEL 1918-20 LA SECONDA ONDATA FU 5 VOLTE PIÙ DEVASTANTE DELLA PRIMA. TE CREDO: SI USCIVA DA UNA GUERRA MONDIALE E NON SI AVEVANO NÉ GLI STRUMENTI NÉ LE CONOSCENZE DI OGGI - PER PIMCO, GLI EFFETTI SUL PIL SARANNO TALI DA CAMBIARE PER SEMPRE IL CONCETTO DI GLOBALIZZAZIONE
CHE DIRÀ CONTE NEL SUO ENNESIMO MESSAGGIO SERALE (ALLE 20.20)? CHE IL LOCKDOWN SI ESTENDE FINO AL 3 MAGGIO, E NEL FRATTEMPO RIAPRIRANNO POCHISSIME ATTIVITÀ LEGATE ALLA SANITÀ E ALLA FILIERA AGROALIMENTARE - PER LA FASE DUE CI SARÀ UNA CABINA DI REGIA CON PRESIDENTI DI REGIONE TRA CUI FONTANA E BONACCINI
GRILLO VAFFANCULO! SEI PEGGIO DEI TEDESCHI - QUANDO L’ELEVATO DEI 5STELLE, NEL 2014, ANDÒ A STRASBURGO E DISSE ALL’UNIONE EUROPEA: “SONO VENUTO PER DIRE DI NON DARE PIÙ FINANZIAMENTI ALL'ITALIA PERCHÉ SCOMPAIONO IN TRE REGIONI: CALABRIA, SICILIA E... QUINDI A MAFIA, 'NDRANGHETA E CAMORRA" - VIDEO