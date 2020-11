23 nov 2020 11:47

FLASH! – MARETTA IN CASA DI ITALIA VIVA. BELLANOVA, BONETTI, MARATTIN E ALTRI NON HANNO GRADITO (EUFEMISMO) L’ASSORDANTE SILENZIO DI MARIA ELENA BOSCHI, SUL CASO DEL DIARIO DI ALBERTO BIANCHI NEL QUALE VIENE ATTRIBUITO A RENZI UN COMMENTO SESSISTA NEI CONFRONTI DELL’EX FATINA DI LATERINA. L’ACCUSA: “MEB AVREBBE DOVUTO FARE UNA DICHIARAZIONE, DEL TIPO: RENZI NON SI È MAI PERMESSO NÉ SI PERMETTEREBBE MAI DI PROMUNCIARE CERTI INSULTI… MATTEO È SEMPRE STATO A FAVORE DELLE DONNE…”. MA DALLA BOCCA DI MEB NON È USCITA UNA SILLABA. E ORA C’È ADDIRITTURA CHI LA VUOLE ESPELLERE DAL PARTITO…