TONINELLI IN BRODO - L’EX MINISTRO GRILLINO SUI SOCIAL PIANGE MISERIA: “BERLUSCONI MI CHIEDE NON MENO DI 200MILA EURO DI DANNI PERCHÉ, SECONDO I SUOI AVVOCATI, LO AVREI DIFFAMATO. IO QUESTI SOLDI NON LI HO, MA LOTTERÒ PER DIFENDERE LE MIE RAGIONI. PENSATE VOI CHE IN QUESTI HANNI NE HO RESTITUITI A TUTTI VOI CITTADINI BEN DI PIÙ” - LA VENDETTA DEL CAV. CHE È STATO QUERELATO DAL SENATORE M5S DOPO AVERGLI DATO DELLO “SCEMO”