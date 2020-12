LA RAGGI DICHIARA GUERRA AI BALNEARI DI OSTIA: ALLA VIGILIA DI NATALE METTE A BANDO 37 CONCESSIONI DEMANIALI DI ALTRETTANTI STABILIMENTI. E LO FA SOLO PER LA STAGIONE 2021. COME SI SCEGLIERÀ IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE? IN MODO MOLTO DISCREZIONALE, VISTO CHE LA FORMULA DELLA SCELTA ECONOMICAMENTE PIÙ CONVENIENTE NON SI PUÒ APPLICARE: IL CANONE È PREFISSATO