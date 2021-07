6 lug 2021 17:43

FLASH! – IN CASO DI VOTO SEGRETO, ALCUNI CONTIANI DI STRETTA OSSERVANZA STAREBBERO PENSANDO DI VOTARE CONTRO IL DDL ZAN PER METTERE IN DIFFICOLTÀ IL GOVERNO. COSÌ TUTTI DAREBBERO LA COLPA AI RENZIANI, REI DI AVER FATTO CADERE CONTE...