FLASH! –  IN CASO DI VOTO SEGRETO, ALCUNI CONTIANI DI STRETTA OSSERVANZA STAREBBERO PENSANDO DI VOTARE CONTRO IL DDL ZAN PER METTERE IN DIFFICOLTÀ  IL GOVERNO. COSÌ TUTTI DAREBBERO LA COLPA AI RENZIANI, REI DI AVER FATTO CADERE CONTE...

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