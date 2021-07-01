FLASH! – IN CASO DI VOTO SEGRETO, ALCUNI CONTIANI DI STRETTA OSSERVANZA STAREBBERO PENSANDO DI VOTARE CONTRO IL DDL ZAN PER METTERE IN DIFFICOLTÀ IL GOVERNO. COSÌ TUTTI DAREBBERO LA COLPA AI RENZIANI, REI DI AVER FATTO CADERE CONTE...-
FLASH! – IN CASO DI VOTO SEGRETO, ALCUNI CONTIANI DI STRETTA OSSERVANZA STAREBBERO PENSANDO DI VOTARE CONTRO IL DDL ZAN PER METTERE IN DIFFICOLTÀ IL GOVERNO. COSÌ TUTTI DAREBBERO LA COLPA AI RENZIANI, REI DI AVER FATTO CADERE CONTE...-
ZAN ZAN! – PRENDETE I POPCORN: L’AULA DEL SENATO HA CONFERMATO LA CALENDARIZZAZIONE DEL DDL CONTRO L’OMOFOBIA IL 13 LUGLIO. SONO STATI RESPINTI I CALENDARI ALTERNATIVI PROPOSTI DA “FORZA ITALIA” E LEGA. ORA C’È SOLO DA VEDERE COSA SUCCEDERÀ IN CASO DI VOTO SEGRETO. ALCUNI CONTIANI DI STRETTA OSSERVANZA STAREBBERO PENSANDO DI VOTARE CONTRO PER METTERE IN DIFFICOLTÀ IL GOVERNO, E DARE LA COLPA AI RENZIANI, REI DI AVER FATTO CADERE CONTE...
POLVERE DI 5 STELLE – ALL’INDOMANI DELL’ARTICOLO DI DAGOSPIA E DELL’INTERVENTO DEL RENZIANO ANZALDI (“DAVVERO L'AMBASCIATORE A BRUXELLES PIERO BENASSI STAREBBE LAVORANDO AL NUOVO PARTITO DI CONTE? PERCHE’ NON SONO ANCORA ARRIVATE SMENTITE?”), SUBITO BENASSI HA CHIESTO A DI MAIO DI INTERVENIRE MA IL MINISTRO DEGLI ESTERI SE N’È BEN GUARDATO DI FARE FELICE L’UOMO-OMBRA DI CONTE CHE HA DOVUTO INGOIARE UN’ANONIMA ANSA: “FONTI DELLA FARNESINA…”