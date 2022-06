4 giu 2022 17:13

FLASH! – È LEI O NON È LEI? RICONOSCETE QUESTA BIONDA CHE IERI POMERIGGIO FACEVA LA SPESA IN UN SUPERMERCATO ROMANO? A NOI SEMBRA PROPRIO LA FIDANZATA DI GIUSEPPE CONTE, OLIVIA PALADINO! PER SFUGGIRE AL CALDO PORTATO DALL’ANTICICLONE “SCIPIONE”, HA DECISO DI LIBERARSI DEL REGGISENO, COME DIMOSTRANO QUESTE FOTO INEQUIVOCABILI, E SCENDERE UN ATTIMO A FARE COMPERE IN UN NEGOZIO DEL CENTRO. LÌ LA CONOSCONO BENE, VISTO CHE IL CASSIERE L’HA SALUTATA CON UN CALOROSO “CIAO, OLI'”: SARÀ LO STESSO SUPERMARKET DOVE SI RIFUGIÒ CON IL BORSONE DELLA PALESTRA PER SCAPPARE DALLE “IENE”? AH, NON SAPERLO…